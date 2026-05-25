Власти пока не приняли финального решения по ограничению полетов малой авиации

Минтранс, Росавиация и Минобороны пока не приняли окончательного решения о запрете на полеты частной авиации в Подмосковье и ряде регионов Центральной России, узнал «Ъ». В случае принятия мера затронет до 1 тыс. пилотов и несколько десятков летных школ и аэроклубов.

Как рассказал президент Ассоциации владельцев воздушных судов и пилотов (АОПА-Россия) Иван Жаднов, запрет на полеты будет означать для них приостановку технологического процесса. Другое важное следствие — частные пилоты потеряют возможность выполнять тренировочные полеты, необходимые для подтверждения квалификации каждые два года и для сохранения навыков.

По словам главы Ассоциации малых авиационных предприятий Сергея Детенышева, запрет в текущем виде выглядит катастрофическим для частных авиашкол. Он выразил надежду на некоторые корректировки в будущем, поскольку конкретных нормативных актов пока нет. В Минтрансе и Росавиации комментировать ситуацию не стали, «Ъ» направил запрос в Минобороны.

Сегодня «АОПА-Россия» сообщила о запрете с начала июня полетов гражданских воздушных судов на высотах от 0 до 5,1 тыс. м в Московской воздушной зоне. Конкретные даты действия запрета не приводились. Сообщалось, что запрет не распространится на регулярные и чартерные рейсы, санитарную авиацию и авиаработы по госконтрактам.

