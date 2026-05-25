Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Над Москвой и областью в июне запретят полеты для малой авиации

В Московской воздушной зоне запретят полеты гражданских воздушных судов на высотах от 0 до 5,1 тыс. м. Ограничения будут действовать в начале июня, сообщила Межрегиональная общественная организация пилотов и граждан-владельцев воздушных судов (АОПА-Россия).

Конкретные даты действия запрета не уточняются. Район запрета полетов ограничен:

  • на западе — госграницей с Белоруссией и районом полетной информации (РПИ; единица деления воздушного пространства) Санкт-Петербург;
  • на севере — РПИ Санкт-Петербург;
  • на северо-востоке — РПИ Екатеринбург;
  • на востоке и юго-востоке — РПИ Самара;
  • на юге — временным режимом, установленным в этой части России.

В АОПА уточнили, что возможны исключения. Их сделают для регулярных и чартерных пассажирских рейсов, выполняющих полеты по маршрутам обслуживания воздушного движения (ОВД) в аэропорты и из них. Также исключения предоставят для:

  • полетов для оказания медпомощи и эвакуации;
  • выполнения авиационно-химических работ, мониторинга трубопроводов и линий электропередач;
  • авиационных работ по госконтрактам.

Новости компаний Все