Над Москвой и областью в июне запретят полеты для малой авиации

В Московской воздушной зоне запретят полеты гражданских воздушных судов на высотах от 0 до 5,1 тыс. м. Ограничения будут действовать в начале июня, сообщила Межрегиональная общественная организация пилотов и граждан-владельцев воздушных судов (АОПА-Россия).

Конкретные даты действия запрета не уточняются. Район запрета полетов ограничен:

на западе — госграницей с Белоруссией и районом полетной информации (РПИ; единица деления воздушного пространства) Санкт-Петербург;

на севере — РПИ Санкт-Петербург;

на северо-востоке — РПИ Екатеринбург;

на востоке и юго-востоке — РПИ Самара;

на юге — временным режимом, установленным в этой части России.

В АОПА уточнили, что возможны исключения. Их сделают для регулярных и чартерных пассажирских рейсов, выполняющих полеты по маршрутам обслуживания воздушного движения (ОВД) в аэропорты и из них. Также исключения предоставят для: