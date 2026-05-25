Суд признал долг головной структуры CBS в Воронеже перед Сбербанком на 637 млн

Арбитражный суд Воронежской области включил в реестр требований кредиторов обанкротившегося головного юрлица ГК CBS Ильи Чурина — ООО «Сибиэс КМ» — задолженность перед Сбербанком на 637,3 млн руб., образовавшуюся по заключенным в 2023-2024 годах кредитным договорам. Это следует из картотеки арбитражных дел. Мотивировочная часть решения пока не опубликована.

Также с «Сибиэс КМ» суд взыскал 1,3 млн руб. расходов на оплату госпошлины. С заявлением о включении требований в реестр банк обратился в конце февраля. В начале апреля воронежский арбитраж признал еще один долг общества перед Сбербанком — на 659 млн руб. Речь также шла о выданных компании кредитах.

Основное юрлицо ГК CBS обанкротилось в конце прошлого года из-за долга в 157 млн руб. перед Сбербанком. В банке «Ъ-Черноземье» поясняли, что признание банкротом «Сибиэс КМ» является «одним из процессуальных моментов при взыскании задолженности с юрлица, которым принято решение о ликвидации при наличии кредиторской задолженности».

В 2025 году воронежский арбитраж также признал банкротами еще два юрлица ГК. Первым обанкротилось ООО «Элеватор Коммодити Колодезное». Общая сумма неоспариваемой задолженности составляет 4,5 млрд руб., из них 126 млн руб. подтверждены судебными решениями. В банкротстве участвуют три кредитора: Сбербанк, банк «Россия» и калининградское ООО ТД «Содружество».

Бенефициар холдинга CBS Илья Чурин также признан банкротом по решению АС Волгоградской области, где он прописан. Господин Чурин выступал поручителем по кредиту Сбербанка ООО «Элеватор Коммодити Колодезное». В реестр требований кредиторов включены требования банка в 9,2 млн руб.

В начале декабря по иску Сбербанка несостоятельным было признано ООО «Сибиэс апстрим». В реестр требований кредиторов была включена задолженность перед банком в 188,3 млн руб. Затем суд признал долги структуры CBS перед Сбербанком, Металлургическим инвестиционным банком и банком «Россия» на почти 2 млрд руб. В начале марта в реестр требований кредиторов была включена еще одна задолженность перед Сбербанком — на 449 млн руб.

При этом другой структуре ГК — ООО «Сибиэс коммодитиз карго» — в конце апреля удалось избежать банкротства по требованию ФНС. Причиной послужили нарушения при подаче иска. Сумма задолженности перед налоговой не раскрывалась.

Егор Якимов