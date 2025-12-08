Суд обанкротил воронежское зернохранилище агрохолдинга CBS из-за долга в 188 млн

Арбитражный суд Воронежской области признал банкротом местное ООО «Сибиэс апстрим» (входит в ГК CBS Ильи Чурина) по иску Сбербанка и ввел в отношении компании конкурсное производство на шесть месяцев. Это следует из картотеки арбитражных дел. В реестр требований кредиторов была включена задолженность перед банком в 188,3 млн руб. Конкурсным управляющим утверждена Наталья Миронова из ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Сбербанк подал иск к компании в начале сентября. Согласно судебной документации, возникшая задолженность приходится на кредитные обязательства «Сибиэс апстрим» перед банком на 200 млн руб. Кредиты были выданы в апреле 2025 года. В ноябре «Сибиэс апстрим» решили ликвидировать, а ликвидатором был назначен экс-управляющий общества Олег Мамедов.

Согласно опубликованным на «Федресурсе» сообщениям, в начале декабря свои требования по кредитным договорам к структуре CBS заявили банк «Россия» и Московский кредитный банк на 331,2 млн и 602,2 млн руб. соответственно.

По данным Rusprofile, ООО «Сибиэс апстрим» зарегистрировано в Воронеже в 2017 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — хранение и складирование зерна. Учредителем являются воронежское ООО «Сибиэс КМ» Ильи Чурина и Елены Волковой (99% долей) и ООО «Волосовский ККЗ» господина Чурина (1%). Выручка «Сибиэс апстрим» в 2024 году составила 939 млн руб., чистая прибыль — 693 тыс. руб.

В конце ноября Арбитражный суд Волгоградской области, где прописан бенефициар холдинга CBS Илья Чурин, признал его банкротом по иску Сбербанка. Господин Чурин выступал поручителем по кредиту обанкротившейся воронежской структуры ГК ООО «Элеватор Коммодити Колодезное». В отношении бизнесмена введена процедура реализации имущества на шесть месяцев. Финансовым управляющим также утверждена Наталья Миронова. В реестр требований кредиторов включены требования банка в 9,2 млн руб. Рассмотрение отчета финансового управляющего назначено на 6 апреля 2026-го.

Согласно картотеке арбитражных дел, с июня в воронежском арбитраже продолжают рассматриваться два иска Сбербанка к нескольким юрлицам агрохолдинга CBS, в том числе к ООО «Сибиэс апстрим». Общая сумма требований по ним составляет 394,3 млн руб. Их суть не раскрывалась. В июле воронежский арбитраж наложил арест на счета структур CBS и запретил им менять регистрацию. Ближайшие судебные заседания назначены на 17 декабря 2025-го и 15 января 2026-го.

В конце октября «Ъ-Черноземье» сообщал, что воронежский арбитраж признал банкротом ООО «Элеватор Коммодити Колодезное». Иск был подан самой компанией. Общая сумма неоспариваемой задолженности составляет 4,5 млрд руб., из них 126 млн руб. подтверждены судебными решениями.

Тогда же Сбербанк подал банкротный иск к основному юрлицу агрохолдинга CBS Commodities, зарегистрированному в Воронеже. В Сбербанке заявляли «Ъ-Черноземье», что все еще готовы ко «взаимовыгодному урегулированию».

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Агрохолдинг взял на себя иски».

Егор Якимов