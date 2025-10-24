Суд обанкротил воронежский элеватор из-за долгов на 4,5 млрд рублей

Арбитражный суд Воронежской области признал банкротом местное ООО «Элеватор Коммодити Колодезное» (входит в ГК CBS Ильи Чурина) и ввел в его отношении конкурсное производство. Иск был подан самой компанией. Общая сумма неоспариваемой задолженности составляет 4,5 млрд руб., из них 126 млн руб. подтверждены судебными решениями. Причины ее появления не раскрываются. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Конкурсным управляющим назначен Борис Кладков из ассоциации «Сибирский центр экспертов антикризисного управления». Балансовая стоимость имущества должника составляет 32 млн руб.

Компания подала заявление о самобанкротстве в середине августа, тогда же оно было принято к производству. Затем к банкротству присоединились три кредитора — Сбербанк, банк «Россия» и калининградское ООО ТД «Содружество».

По данным Kartoteka.ru, ООО «Элеватор Коммодити Колодезное» зарегистрировано в Каширском районе Воронежской области в 2015 году. Уставный капитал — 1 млн руб. Основной вид деятельности — хранение и складирование зерна. Компания контролируется ООО «Сибиэс КМ» (99%) Ильи Чурина и Елены Волковой, еще 1% принадлежит директору Олегу Мамедову. Выручка ООО «Элеватор Коммодити Колодезное» в 2024 году составила 6,4 млрд руб., чистая прибыль — 48 млн руб.

Согласно картотеке арбитражных дел, с июня в воронежском арбитраже продолжают рассматриваться два иска Сбербанка к нескольким юрлицам агрохолдинга CBS, в том числе к ООО «Элеватор Коммодити Колодезное». Общая сумма требований по ним составляет 394,3 млн руб. Их суть не раскрывалась. Ближайшие судебные заседания назначены на 22 и 27 ноября.

Егор Якимов