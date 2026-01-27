Суд признал долги воронежской структуры CBS перед банками на почти 2 млрд рублей

Арбитражный суд Воронежской области включил в реестр требований кредиторов местной обанкротившейся структуры ГК CBS Ильи Чурина ООО «Сибиэс апстрим» задолженности перед Сбербанком, «Металлургическим инвестиционным банком», банком «Россия» и «Московским кредитным банком» на общую сумму 1,7 млрд руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Наиболее крупный долг образовался у компании перед Сбербанком — на 659,5 млн руб. Он возник из-за невыплат по четырем кредитным договорам, заключенным в 2024 году. «Московскому кредитному банку» структура CBS оказалась должна 602,2 млн руб. по двум кредитам. Задолженность «Сибиэс апстрим» перед банком «Россия» составляет 331,2 млн руб., а перед «Металлургическим инвестиционным банком» — 125,2 млн руб.

Воронежский арбитраж обанкротил «Сибиэс апстрим» в декабре 2025 года по иску Сбербанка. В отношении компании было введено конкурсное производство на шесть месяцев, а в реестр требований кредиторов включена задолженность перед банком в 188,3 млн руб. Позднее Сбербанк заявил новые требования наряду с другими банками на почти 1,5 млрд руб.

По данным Rusprofile, ООО «Сибиэс апстрим» зарегистрировано в Воронеже в 2017 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — хранение и складирование зерна. Учредителями компании являются воронежское ООО «Сибиэс КМ» Ильи Чурина и Елены Волковой (99% долей) и ООО «Волосовский ККЗ» господина Чурина (1%). Выручка «Сибиэс апстрим» в 2024 году составила 939 млн руб., чистая прибыль — 693 тыс. руб.

В конце прошлого года суд обанкротил основное юрлицо ГК CBS в Воронеже из-за долга в 157 млн руб. Поводом также стало заявление Сбербанка, поданное в октябре 2025-го. В банке «Ъ-Черноземье» поясняли, что признание банкротом «Сибиэс КМ» является «одним из процессуальных моментов при взыскании задолженности с юрлица, которым принято решение о ликвидации при наличии кредиторской задолженности».

Егор Якимов