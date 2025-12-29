Сбербанк обанкротил основное юрлицо ГК CBS в Воронеже из-за долга в 157 млн

Арбитражный суд (АС) Воронежской области по иску Сбербанка признал банкротом основное юрлицо агрохолдинга CBS Commodities (активы расположены в Черноземье и Ленинградской области) ООО «Сибиэс КМ» и ввел в отношении общества конкурсное производство на шесть месяцев. Это следует из картотеки арбитражных дел. Мотивировочная часть решения пока не опубликована.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Конкурсным управляющим утверждена Наталья Миронова из «Сибирского центра экспертов антикризисного управления». В реестр требований кредиторов включены требования банка в 157,4 млн руб., из которых 150 млн руб. составляет основной долг, а оставшуюся часть суммы — проценты и неустойка.

В Сбербанке «Ъ-Черноземье» отметили, что признание банкротом «Сибиэс КМ» является «одним из процессуальных моментов при взыскании задолженности с юрлица, которым принято решение о ликвидации при наличии кредиторской задолженности»: «Дальнейшее взыскание будет осуществляться в процедуре конкурсного производства в рамках действующего законодательства». Совладелец «Сибиэс КМ», административный директор ГК Елена Волкова прочла вопросы корреспондента «Ъ-Черноземье» в Telegram и не стала отвечать.

По данным Rusprofile, ООО «Сибиэс КМ» зарегистрировано в Воронеже в 2017 году с уставным капиталом в 300 тыс. руб. Основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Контролирует общество Илья Чурин, которому принадлежит 99% долей. Еще 1% владеет Елена Волкова. Компания находится в процессе ликвидации, ликвидатором назначен Владимир Бубнов. Процесс закончится 1 декабря 2026 года.

Иск был подан Сбербанком и принят к производству в конце октября. В банке поясняли «Ъ-Черноземье», что задолженность «Сибиэс КМ» связана с тем, что «компания является поручителем ГК "Сибиэс" по кредитным обязательствам», а также заявляли, что «готовы к взаимовыгодному урегулированию ситуации со всеми заинтересованными сторонами».

В конце декабря воронежский арбитраж оставил без рассмотрения иск Сбербанка к нескольким юрлицам агрохолдинга на 157,4 млн руб. Суд аргументировал решение тем, что истец не являлся на заседания и не ходатайствовал о рассмотрении дела в его отсутствие. Заявление было подано в июне — речь шла о непогашенной задолженности по кредиту ГК, открытому в декабре 2024-го. В качестве ответчиков были привлечены девять юрлиц CBS, в том числе основное — ООО «Сибиэс КМ».

Параллельно в АС продолжает рассматриваться еще один иск Сбербанка к тем же юрлицам ГК. Сумма требований по нему составляет 238,9 млн руб. Решений по нему пока не принималось. Судебное заседание назначено на 15 января 2026-го.

С конца октября воронежский арбитраж признал банкротами уже два юрлица ГК. Первым обанкротилось ООО «Элеватор Коммодити Колодезное». Общая сумма неоспариваемой задолженности составляет 4,5 млрд руб., из них 126 млн руб. подтверждены судебными решениями. В банкротстве участвуют три кредитора: Сбербанк, банк «Россия» и калининградское ООО ТД «Содружество».

Бенефициар холдинга CBS Илья Чурин также признан банкротом по решению АС Волгоградской области, где он прописан. Господин Чурин выступал поручителем по кредиту Сбербанка ООО «Элеватор Коммодити Колодезное». В реестр требований кредиторов включены требования банка в 9,2 млн руб.

В начале декабря по иску Сбербанка несостоятельным было признано ООО «Сибиэс апстрим». В реестр требований кредиторов была включена задолженность перед банком в 188,3 млн руб. Также свои требования заявили банк «Россия» и Московский кредитный банк на 331,2 млн и 602,2 млн руб. соответственно. Затем Сбербанк, его структура ООО «Сбербанк факторинг» и Металлургический инвестиционный банк заявили еще 1,5 млрд руб. требований.

Подробнее о финансовом кризисе ГК CBS — в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов