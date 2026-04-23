Воронежская структура холдинга CBS избежала банкротства

Арбитражный суд Воронежской области вернул региональному управлению ФНС заявление о признании банкротом местной структуры ГК CBS Ильи Чурина — ООО «Сибиэс коммодитиз карго». Причиной послужили нарушения при подаче иска. Сумма требований налоговой не раскрывалась. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Суд указал, что к заявлению не были приложены доказательства наличия имущества у должника, за счет которого могут быть покрыты расходы в процессе банкротства. В марте иск был оставлен без движения по этой же причине, и налоговики должны были устранить нарушения до 20 апреля. Согласно карточке дела, УФНС приобщило к нему дополнительные документы 20 апреля.

В налоговой отмечали, что, по данным бухгалтерской отчетности компании за 2024 год, у «Сибиэс коммодитиз карго» имелись активы на 754 тыс. руб., в том числе дебиторская задолженность на 707 тыс. руб. Однако суд отклонил доводы УФНС, поскольку «реальность существования данных активов в настоящее время не подтверждена документально». Также воронежский арбитраж пояснил, что предоставленные налоговиками сведения из Росреестра свидетельствуют об отсутствии у должника имущества.

Апелляционной жалобы на решение пока не поступало.

По данным Rusprofile, ООО «Сибиэс коммодитиз карго» зарегистрировано в Воронеже в 2017 году для вспомогательной деятельности, связанной с перевозками. Уставный капитал — 50 тыс. руб. Владеет компанией Илья Чурин. В 2024 году общество сработало с нулевой выручкой, чистый убыток составил 25 млн руб. Управляет фирмой — индивидуальный предприниматель Олег Мамедов. В отношении компании введено пять исполнительных производств на общую сумму 378 млн руб. Остаток задолженности составляет 189 млн руб. По данным на 10 февраля 2026 года, у компании имелись долги по налогам, сборам и штрафам на 2,3 млн руб.

В конце прошлого года суд обанкротил основное юрлицо ГК CBS в Воронеже из-за долга в 157 млн руб. Поводом стало заявление Сбербанка, поданное в октябре 2025-го. В банке «Ъ-Черноземье» поясняли, что признание банкротом «Сибиэс КМ» является «одним из процессуальных моментов при взыскании задолженности с юрлица, которым принято решение о ликвидации при наличии кредиторской задолженности».

В 2025 году воронежский арбитраж также признал банкротами еще два юрлица ГК. Первым обанкротилось ООО «Элеватор Коммодити Колодезное». Общая сумма неоспариваемой задолженности составляет 4,5 млрд руб., из них 126 млн руб. подтверждены судебными решениями. В банкротстве участвуют три кредитора: Сбербанк, банк «Россия» и калининградское ООО ТД «Содружество».

Бенефициар холдинга CBS Илья Чурин также признан банкротом по решению АС Волгоградской области, где он прописан. Господин Чурин выступал поручителем по кредиту Сбербанка ООО «Элеватор Коммодити Колодезное». В реестр требований кредиторов включены требования банка в 9,2 млн руб.

В начале декабря по иску Сбербанка несостоятельным было признано ООО «Сибиэс апстрим». В реестр требований кредиторов была включена задолженность перед банком в 188,3 млн руб. Затем суд признал долги структуры CBS перед Сбербанком, Металлургическим инвестиционным банком и банком «Россия» на почти 2 млрд руб. В начале марта в реестр требований кредиторов была включена еще одна задолженность перед Сбербанком — на 449 млн руб.

Егор Якимов