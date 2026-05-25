От локальных проектов к глобальным «точкам роста»

Не менее 249 соглашений ГЧП с общим объемом инвестиций в 567 млрд рублей заключили в России по итогам 2025 года — такие цифры приводит Минэкономразвития. Механизм государственно-частного партнерства в различных его формах — от концессий до офсетных контрактов — пользуется стабильным интересом у бизнеса и позволяет привлекать частные средства в те сферы, которые раньше воспринимались как рискованные или малоприбыльные. В стороне не остается и Петербург: для Северной столицы, уверены эксперты, ГЧП может стать одним из основных драйверов развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На возведение «СКА Арены» было потрачено 60 млрд рублей и три года

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ На возведение «СКА Арены» было потрачено 60 млрд рублей и три года

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Сотрудничество «вдолгую»

Успехи города в работе по линии государственно-частного партнерства (ГЧП) отмечались на федеральном уровне: по итогам 2024 года Петербург занял первое место в подготовленном Минэкономразвития рейтинге субъектов РФ по динамике развития государственно-частного партнерства. А по результатам интегральной оценки всех факторов рейтинга Северная столица уступила только Москве.

Одним из сравнительно новых для Петербурга инструментов ГЧП являются офсетные контракты — долгосрочные договоры поставки, предусматривающие со стороны исполнителя встречные инвестиционные обязательства. В рамках такого соглашения инвестор запускает производство, а местные власти гарантируют ему приобретение продукции, которая будет так производиться, по неизменной цене в течение определенного срока.

В Петербурге первое такое соглашение заключили лишь в 2023 году с компанией «Р-Фарм», которая взяла на себя обязательство построить в городе новое фармацевтическое производство полного цикла, где будут изготавливаться препараты из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных: от исходных субстанций до конечных лекарственных форм. По заявлениям Смольного, за счет такого ГЧП город рассчитывает не только обеспечить себя необходимой фармакологией, но и добиться существенной экономии бюджета. Согласно расчетам, за первые семь лет из десяти, на которые заключен офсет, экономия составит около 20 млрд рублей.

«Офсетный контракт — инструмент, обеспечивающий комплексный эффект для всей городской экономики,— отмечает кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики СПбГУ Вадим Капусткин.— По сути, создается не просто новое производство, а полноценная точка роста, поскольку инвестор, формируя новое предприятие — особенно инновационное,— подтягивает к нему кадровую, научную, образовательную базы. И делает это именно в том регионе или городе, с которым заключен контракт, поскольку уверен в стабильности условий и финансирования».

Еще в 2022 году Смольный заявлял, что рассматривает возможность заключить соглашения на производство медицинских изделий и медтехники, продуктов питания, лифтов, подвижного состава для общественного транспорта, коммунальной и уборочной техники, компьютеров и оргтехники. Однако, если посмотреть новостные сводки из городской администрации сегодня, можно сделать вывод, что практику офсетных контрактов в Северной столице планируют тиражировать и развивать в двух сферах: уже упомянутые инновации и, что называется, «наболевшие» проблемы, которые город зачастую не может решить собственными силами на протяжении многих лет. Так, в частности, в январе 2026 года глава городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов сообщил журналистам, что в проработке находятся два новых соглашения.

«У нас в проработке находится два контракта. Это навесное оборудование для коммунальной техники, которой в первую очередь пользуются коммунальные хозяйства нашего города. И второй офсетный контракт рассматривается в части производства пожарной техники»,— цитирует чиновника ТАСС.

В апреле 2025 года Заксобрание Петербурга утвердило поправки в федеральное законодательство, которые открывают офсетам путь в IT. Как отметил автор проекта Денис Четырбок, эта инициатива призвана, в том числе, оградить экономику от возможного влияния зарубежных санкций.

«Если говорить о текущей перспективе, то на ум сразу приходит возрождение петербургского автокластера,— отмечает господин Капусткин.— Несмотря на то, что сейчас он постепенно запускается после многолетнего простоя, первые результаты пока что не особенно позитивные: предприятиям недостает загрузки, а высокие цены на конечную продукцию на фоне активной конкуренции с китайскими брендами сдерживают спрос. Обе этих проблемы как раз и могли бы решить офсетные контракты: к примеру, администрация города могла бы гарантировать выкуп части автомобилей для государственных и муниципальных организаций в обмен на развитие и расширение производства».

Помимо глобальных задач, отмечают эксперты, специфика офсетных контрактов позволяет эффективно решать задачи, которые требуют серьезных капитальных вложений.

«Здесь, конечно, уместно вспомнить о ремонте и содержании городской инфраструктуры,— рассказывает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.— В том числе, конечно, коммунальной, высокий процент износа которой сегодня постепенно становится всеобщей проблемой. Преимущество офсетных контрактов здесь заключается в том, что они позволяют городу получить необходимое в разумные сроки, не растягивая процесс на десятки лет. А вот оплату за поставленные услуги, наоборот, осуществлять частично, не взваливая непомерную нагрузку на городской бюджет».

Поддержка социальной сферы и барьер на пути санкций

Иная ситуация складывается с концессиями — этот инструмент в городе развит давно и активно используется. Более того, результаты его работы можно наблюдать уже сейчас. Так, в рамках концессионных соглашений в городе построили «СКА Арену», запустили трамвай «Чижик» — первый в России успешный опыт ГЧП в сфере легкорельсового транспорта. Также с 2023 года строят новые школы в рамках национального проекта «Образование». В будущем этот список пополнится вторым-четвертым этапами Широтной магистрали скоростного движения, второй очередью аэропорта Пулково. Эксперты отмечают особую эффективность концессионных соглашений в создании и развитии социальной инфраструктуры.

«Инфраструктура является, образно говоря, "тылами производства" — то есть фундаментом, на котором базируется производство и даже шире — вся экономика города и страны в целом,— отмечает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.— При этом ее возведение и расширение требует больших капиталовложений. И бизнес на это идет неохотно: расходы высоки, сроки окупаемости велики, а прибыль не гарантирована. Концессии как раз и позволяют эти риски нивелировать и предоставить бизнесу все необходимые гарантии и приемлемую норму прибыли».

При этом, подчеркивает господин Беляев, такого рода партнерство всегда несет комплексный эффект: город получает не просто новые школы, детские сады или поликлиники, но и закладывает базу для формирования комфортной городской среды.

«Это, в свою очередь, ведет к появлению новых рынков сбыта: если у людей закрыты базовые потребности в образовании, в уходе за здоровьем, у них возникают новые: условно говоря, стрижка, маникюр, вкусная еда,— поясняет собеседник издания.— За счет этого уже создается база для прихода и развития среднего и мелкого бизнеса. То есть мы получаем своего рода самораскручивающуюся спираль, где каждый новый виток развития тянет за собой следующий».

В более широком плане механизмы ГЧП и концессионные соглашения могут выступать барьером для защиты крупных проектов от экономических и геополитических колебаний и дополнительной гарантией их успешной реализации.

«Наш город обеспечивает выпуск больших объемов продукции с высокой добавленной стоимостью,— подчеркивает вице-президент НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Александр Ходачек.— Прежде всего здесь стоит выделить верфи, где строятся атомные ледоколы, подводные лодки и рыболовецкие суда. Каждый такой проект включает в себя огромное количество поставщиков разнообразных узлов, комплектующих, расходного материала. И в нынешних условиях, когда цикл поставок зачастую оказывается существенно растянут, а логистические цепочки порой требуют существенных и затратных перестроек, офсетные контракты могут стать своеобразной палочкой-выручалочкой для предприятий, которые ими занимаются».

Таким образом, констатируют эксперты, развитие и тиражирование механизмов ГЧП во всем их многообразии позволит Петербургу не только эффективно решать неотложные вопросы, связанные с формированием комфортной городской среды, развитием производства и образовательной сферы, но и поддерживать статус промышленной и научной столицы России за счет эффективной реализации проектов федерального масштаба.

Николай Козин