В замедленном темпе

Петербург продолжает оставаться в авангарде инвестиционной привлекательности среди крупных российских городов. По данным городского комитета по инвестициям, в 2025 году по полному кругу предприятий в экономику Северной столицы было вложено 1,735 трлн рублей. Еще в 2024 году показатель был на уровне 1,529 трлн рублей. Несмотря на привлекательный инвестиционный климат, реализацию проектов тормозят дорогие кредиты, кадровый голод и нехватка готовых промышленных площадок, говорят эксперты.

В условиях дорогих кредитов инвесторы выбирают проекты с быстрой окупаемостью

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В условиях дорогих кредитов инвесторы выбирают проекты с быстрой окупаемостью

Статус крупного промышленного города

Значение Петербурга в общероссийской экономике подтверждают данные Банка России со ссылкой на Росстат, согласно которым доля города в валовом региональном продукте РФ составляет 7,3%, в инвестициях в основной капитал — 4,1%, в обороте розничной торговли — 5,1%, а в обрабатывающих производствах — 4,7%.

Петербург входит в новый CAPEX-цикл не за счет «широкого фронта», а через несколько понятных ниш, говорит руководитель отдела финансового и управленческого консалтинга Института проблем предпринимательства Евгений Гуляев. Первая ниша — это высокотехнологичное машиностроение и приборостроение, где у города есть сильная инженерная школа и плотная кооперация с НИОКР. Вторая — фармацевтика и медтех как сегменты импортозамещения с устойчивым внутренним спросом. Третья — глубокая переработка (от полимеров до пищевых ингредиентов). Отдельный трек — логистические хабы, склады и мультимодальные узлы под перестройку внешней торговли и коридор «Север — Юг».

Депутат Законодательного собрания Петербурга, председатель профильной комиссии по инвестициям Дмитрий Панов выделяет среди ключевых направлений, обладающих высоким инвестиционным потенциалом, высокотехнологичные производства, роботизацию и автоматизацию промышленности и складского хозяйства, а также логистику, фармацевтику и креативные индустрии.

Оценивая инвестиционный климат города, финансовый аналитик и медиаэксперт Bonus Fabula Дмитрий Кумановский высказывает мнение, что после ухода зарубежных компаний с российского рынка Петербургу сыграл в плюс статус крупного промышленного города и порта.

Освободившиеся автомобильные площадки заняли проекты с китайскими брендами, что поддержало машиностроение и выпуск автокомпонентов. Оборонные и энергетические проекты получили «второе дыхание», став точками роста. «Ориентация на отечественных поставщиков возродила производства в городе, которые получили спрос на космические, авиационные и судовые приборы и компоненты, а порт Петербурга стал конечной точкой для выстраивания мировой контейнерной логистики — за счет постановки "Росатомом" (группа FESCO) на линию новых контейнеровозов, специально для перевозок в Индию и Китай»,— отмечает эксперт.

Господин Панов также считает, что особенно значимым событием для инвестпривлекательности города стал перезапуск автомобильного кластера, который будет способствовать созданию высокопроизводительных рабочих мест и увеличению налоговых поступлений в бюджет города.

В свою очередь, господин Гуляев оценивает инвестклимат Петербурга как сильнее среднего по стране именно за счет инфраструктурного каркаса. «Город дает инвестору не только спрос, но и среду: портово-транспортный контур, научно-образовательную базу, индустриальные зоны и понятный рынок труда. Административная поддержка в целом тоже работает, но с одной важной оговоркой,— рассуждает эксперт.— Скорость реализации определяется не только мерами поддержки, но и сложностью согласований, подключения к сетям и стоимостью площадок. Для среднего бизнеса барьер входа по-прежнему выше, чем декларируется».

Сдерживающие факторы

Несмотря на привлекательный инвестиционный климат, реализацию многих проектов тормозит ряд ключевых проблем. Среди них кредитование, присоединение объектов к инженерным сетям, кадры и прочее.

Как пояснили в комитете по инвестициям, в 2025–2026 годах Банк России провел цикл от пиковых значений ключевой ставки к постепенному смягчению, однако даже при снижении ключевой ставки стоимость кредитов для бизнеса сейчас остается высокой, что делает заемные средства недоступными для многих компаний.

В условиях дорогих кредитов инвесторы склонны выбирать проекты с быстрой окупаемостью, в то время как крупные инфраструктурные проекты носят, как правило, долгосрочный характер. Многие проекты становятся реализуемыми только при наличии льготного кредитования, субсидий или других мер господдержки. В Петербурге для инвесторов в стратегически значимых отраслях (промышленность, инновации и высокотехнологичные производства, туризм, восстановление и приспособление ОКН и др.) действуют как федеральные, так и региональные меры поддержки, включая преференциальные статусы и режимы.

«Компании заинтересованы в долгосрочном прогнозе спроса на свою продукцию от государства и госкомпаний, чтобы под них можно было обновлять парки и оборудование, нанимать персонал, но мешает проблема недоступности кредитования и ориентация Петербурга только на новых крупных инвесторов, которым выдаются налоговые льготы»,— говорит господин Кумановский.

Господин Панов считает, что основными проблемами для инвестирования в проекты сейчас являются условия технологического присоединения объектов к инженерным сетям, нехватка выделяемых лимитов субсидированных средств на промышленную ипотеку и льготные займы, а также кадровый дефицит, особенно по инженерным специальностям, который, в свою очередь, стимулирует спрос на роботизированные решения и автоматизацию производственных процессов.

Господин Гуляев называет главным дефицитом не капитал, а подготовленную среду для его размещения. Качественных промышленных площадок с инженерией, транспортной доступностью и понятным юридическим статусом в городе становится меньше. Вакансия в индустриальных парках близка к нулю, а арендные ставки за два года выросли на 35–40%.

Также барьером для реализации проектов являются кадровый голод, зависимость от внешних транзитных маршрутов и рост складских издержек.

Центр реиндустриализации

В условиях высокой ключевой ставки эксперты пока не видят перспектив для резкого роста петербургского инвестрынка. По мнению господина Панова, в условиях сохраняющейся ключевой ставки будет повышаться востребованность альтернативных источников финансирования инновационных проектов, одним из которых могут стать венчурные инвестиции. Отдельно он отмечает перспективу увеличения вложений в объекты культурного наследия, которая становится все более интересной для инвесторов благодаря упрощению законодательного регулирования и вовлечению большего числа объектов культурного наследия в экономический оборот.

Господин Гуляев считает, что на горизонте двух-трех лет основной поток инвестиций будет направлен в проекты с коротким циклом окупаемости, высокой локализацией и понятным рынком сбыта: фармацевтика, промышленная автоматизация, контрактное производство компонентов, складская и транспортная инфраструктура. Крупный же CAPEX будет идти осторожнее — через поэтапное финансирование. При сохранении ключевой ставки выше 14% часть проектов сместится во времени или будет реализована в облегченном варианте. «Если город ускорит вывод новых индустриальных площадок и снизит кадровые ограничения, Петербург сможет закрепиться как один из ключевых центров промышленной реиндустриализации страны»,— резюмирует эксперт.

Виктор Ирисов