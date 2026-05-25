Деньги по карманам

Общая сумма подлежащих страхованию вкладов россиян весной этого года в банках нашей страны достигла рекордного показателя: 85,8 трлн рублей. По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), по итогам 2025 года этот показатель вырос на 16,3%, достигнув 65,2 трлн. Аналитики отмечают, что рост обеспечивают в основном крупные суммы: вклады от 3 до 10 млн рублей стали самым быстрорастущим сегментом. По концентрации капитала Петербург является одним из лидеров, тут традиционно Северную столицу обгоняет только Москва. Средний вклад одного жителя города на Неве, согласно подсчетам ЦБ, составляет 1,04 млн рублей.

Однако надо понимать, что еще рекордные объемы наличных хранятся у россиян «на руках». По итогам 2025 года объем рублевой наличности на руках у населения оценивался в 17,1 трлн рублей. Это хорошо известно: деньги, которые хранятся «под подушкой», не работают ни на его владельца, ни на экономику. На эту проблему недавно обращал внимание министр финансов Антон Силуанов, когда выступал на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые». При этом министр практически призвал граждан рассмотреть ценные бумаги, акции, облигации, инвестиционные институты.

В текущих условиях финансовый сектор, крупный корпоративный сектор и ВДО (высокодоходные облигации) выглядят наиболее «живыми». В числе ключевых трендов, которые называют аналитики,— «тотальное очищение» сегмента ВДО, которое приведет к всплеску дефолтов и реструктуризаций среди слабых эмитентов, а основной объем проблемных кейсов будет сосредоточен в рейтинге BB и ниже. На этом фоне ключевым навыком инвестора становится умение отделить «качественные» ВДО от слишком рискованных выпусков.

Ксения Ахметжанова, редактор Guide «Инвестиции и финансы»