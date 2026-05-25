Все, что нажито коррупционным путем

Свердловская прокуратура подала в Октябрьский райсуд Екатеринбурга иск об изъятии в доход государства 500 млн руб., полученных коррупционным путем. Ответчиками по иску заявлены осужденный бывший мэр свердловского города Дегтярск Вадим Пильников, находящегося в розыске экс-замминистра энергетики и ЖКХ региона Сергей Гайда, а также еще 15 физических и пять юридических лиц. Судя по составу участников, иск может быть связан с уголовным делом экс-градоначальника. В рамках разбирательства уже наложен арест на имущество ответчиков.



Бывший глава городского округа Дегтярск Вадим Пильников (справа)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Бывший глава городского округа Дегтярск Вадим Пильников (справа)

Заместитель прокурора Свердловской области Александр Юровских подал иск в Октябрьский райсуд Екатеринбурга в отношении 22 ответчиков: 5 юридических и 17 физических лиц. Как следует из картотеки суда, в списке экс-мэр Дегтярска (Свердловская область) Вадим Пильников, возглавлявший город с 2018 года по 2024 год, его заместитель Виктор Солдатов, бывший замминистра энергетики и ЖКХ Сергей Гайда (объявлен в федеральный розыск и заочно арестован), учредитель компании «Жилые кварталы» Сарраф Мамедов и другие. В качестве третьего лица привлечена администрация города Дегтярска. По данным пресс-службы судов Свердловской области, истец просит изъять в доход государства имущество, полученное неправомерным путем (денежные средства на банковских счетах на сумму полмиллиарда рублей).

Почти все ответчики по иску ранее фигурировали в уголовном деле Вадима Пильникова, который в июне 2025 года был осужден на 10 лет колонии строгого режима.

Его признали виновным по двум эпизодам взятки (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). Следствие установило, что он получил 891 тыс. руб. взятки за попустительство и общее покровительство по службе от своего заместителя Андрея Ильина (осужден на три года и восемь месяцев колонии общего режима в 2025 году за незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ)).

Согласно обвинению, Андрей Ильин подписал контракт между ООО «Проектстрой» и мэрией Дегтярска на капремонт трубопровода более чем за 258 млн руб. А Вадим Пильников подписал акт о приемке работ с заведомо недостоверными сведениями и перевел коммерческой организацией деньги из бюджета. Как заявлялось ранее на процессах по делу Вадима Пильникова, все работы проходили под контролем экс-министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова, позже приговоренного к пяти годам условно по обвинению в получении 981 тыс. руб. взяткой за общее покровительство при выполнении муниципальных контрактов в сфере проектирования водоснабжения. Бывший министр признал вину и дал показания на ключевых фигурантов другого громкого уголовного дела, связанного с компанией «Облкоммунэнерго», изъятой в доход государства.

Как рассказывал источник «Ъ-Урал», согласно обвинению, Андрей Ильин передал Вадиму Пильникову взятку в виде автомобиля Audi Q6 стоимостью 9,5 млн руб.

Второй эпизод, на котором, вероятнее всего, базируется иск — взятка от учредителя компании «Жилые кварталы» Саррафа Мамедова (осужден на два года колонии строгого режима за дачу взятки Вадиму Пильникову как должностному лицу). С его компанией с 2020 года заключались муниципальные контракты по расселению аварийного жилья. Согласно обвинению, бывший мэр не обращал внимание на многочисленные нарушения в ходе приемки работ, отдавая компании «Жилые кварталы» приоритет при заключении контрактов. За это он получал «отступные»: 5% от сумм заключенных договоров — в общей сложности 4,4 млн руб.

Посредником в этом эпизоде считается другой ответчик по иску: Сергей Гайда — бывший заместитель министра по социальной политике Свердловской области, сын советника губернатора Анатолия Гайды. За посредничество он якобы получил более 1,5 млн руб. Вторым посредником был заместитель Пильникова Виктор Солдатов (осужден на 3,5 года колонии строгого режима за посредничество во взятке).

Первое судебное заседание по иску назначено на 4 июня.

