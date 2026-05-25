Бомбы громче разума

Вспышка смертельно опасной лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) может стать самой масштабной и затяжной, предупреждают специалисты. Главными причинами они считают природу нового штамма вируса, военный конфликт, который бушует в регионе долгие годы, недофинансирование медицины в стране и отношение местных жителей, которые из-за суеверий нападают на медиков и убегают из больниц и изоляторов, разнося инфекцию.

Работники Красного Креста проводят дезинфекцию дома, где один из жильцов умер от лихорадки Эбола (провинция Итури, ДР Конго)

Фото: Gradel Muyisa Mumbere / Reuters Работники Красного Креста проводят дезинфекцию дома, где один из жильцов умер от лихорадки Эбола (провинция Итури, ДР Конго)

«Нынешняя вспышка лихорадки Эбола в ДРК может стать масштабной и затяжной»,— цитирует новостной портал AllAfrica эпидемиолога-инфекциониста Джиа Канбая, который уже имел опыт борьбы со вспышкой Эболы в 2013–2016 годах. Специалист считает главными причинами новой вспышки недофинансирование медицины в стране и нестабильность в регионе, вызванную многолетним военным конфликтом.

«Мы пытаемся бороться с болезнью, используя имеющееся оборудование и ресурсы. Мы хотим спасти наших людей, которые уже долгое время страдают от нестабильности и теперь сталкиваются с новым испытанием»,— отмечает работающая в очаге эпидемии местная медсестра Шерубин Раджабу.

По состоянию на 24 мая число предполагаемых случаев заболевания лихорадкой Эбола на востоке ДРК превысило 900. Ранее сообщалось о 700 предполагаемых случаях. При этом по официальной статистике количество зарегистрированных смертельных исходов скорректировано со 170 до 119.

В декабре ООН сообщила, что из-за эскалации боевых действий на востоке ДРК свои дома покинули почти 200 тыс. человек. Это произошло после наступления поддерживаемой Руандой повстанческой группировки «Движение 23 марта» (М23) на приграничный город Увира. Тогда в результате столкновений погибли минимум 74 человека, еще 83 человека были ранены. Местные власти подтверждают, что бои ведутся между силами М23, армией ДРК и местными формированиями самообороны.

Многие эксперты в области здравоохранения давно отмечают, что затяжные военные действия, вызывающие гуманитарный кризис в тех или иных регионах, могут вызывать вспышки инфекционных болезней. Самым ярким примером XX века считается вспышка «испанского гриппа» и тифа, вызванная Первой мировой войной. За два года пандемии 1918–1920 годов от пандемии в странах Европы, Америки и Азии погибло около 100 млн человек — это более 5% тогдашнего населения планеты.

Еще одной причиной, по которой вспышку Эболы пока не удается сдержать, эксперты считают особенность разновидности вируса. На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения сообщила, что вакцина от нынешнего штамма Бундибугио будет готова не раньше чем через шесть-девять месяцев.

Сейчас есть только вакцины от штамма Заир, который вызвал вспышку Эболы в Африке в 2014–2015 годах.

Заметно затрудняют усилия медиков и действия некоторых представителей местного населения. В минувшие выходные стало известно, что в городе Монгбвалу на востоке ДРК местные жители сожгли мобильный госпиталь организации «Врачи без границ». В результате пожара никто не пострадал, однако 18 пациентов с симптомами заболевания сбежали и их местонахождение сейчас неизвестно.

Представители «Врачей без границ» осудили местных жителей, которые запугивают персонал госпиталя и создают угрозу заражения других людей. Это уже второй случай за неделю, когда жители сжигают места, где проходят лечение заболевшие лихорадкой. 21 мая жители города Рвампаре на востоке ДРК сожгли мобильный госпиталь, когда им запретили забирать из него тела умерших для погребения.

В интервью The Guardian представитель гуманитарной НКО Aurora Humanitarian Initiative Колин Томас-Йенсен заявил, что нападения на медиков могут отражать «врожденный скептицизм и гнев» жителей восточной части ДРК из-за политики властей в этом регионе, а также из-за насилия повстанческих группировок и неспособности правительства защитить их.

Региональный координатор Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Габриэла Аренас подчеркивает, что нынешняя вспышка лихорадки Эбола «разворачивается в общинах, уже сталкивающихся с нестабильностью, с насильственным или вынужденным перемещением населения и хрупкими системами здравоохранения».

Евгений Хвостик