200 тысяч человек покинули дома из-за боевых действий в Конго

По данным ООН, почти 200 тыс. человек покинули свои дома на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) из-за эскалации боевых действий. Это произошло после наступления поддерживаемой Руандой повстанческой группировки «Движение 23 марта» (М23) на приграничный город Увира.

Как сообщает Reuters, в результате столкновений погибли минимум 74 человека, еще 83 человека были ранены. Местные власти подтверждают, что бои ведутся между силами М23, армией ДРК и местными формированиями самообороны.

Новое наступление началось через несколько дней после встречи в Вашингтоне 4 декабря, на которой президент США Дональд Трамп провел переговоры с президентами Руанды и Конго. На встрече было объявлено о подписании мирного соглашения.

Международная контактная группа по региону Великих Африканских озер (Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Европейский союз, Нидерланды, США, Франция, Швеция и Швейцария) в совместном заявлении выразила «глубокую обеспокоенность» возобновившимися военными действиями. В заявлении отмечается, что конфликт обладает «дестабилизирующим потенциалом для всего региона».