Горе побежденных

Чем закончилась Первая мировая война

Утром 11 ноября 1918 года прозвучали формально последние залпы Первой мировой: 101 холостой выстрел ознаменовал перемирие, подписанное представителями французского и германского командования в штабном вагоне маршала Фердинанда Фоша в Компьенском лесу. “Ъ” напоминает, какие обстоятельства сопутствовали наступлению долгожданного мира, и размышляет, мог ли он стать по-настоящему прочным.

Текст: Иван Тяжлов

Генерал Эрих Людендорф был одним из представителей германского командования, которые в начале 1918 года еще питали надежды на преимущества мира с большевиками, но к осени уже признали неизбежность поражения. При этом ни Людендорф, ни его начальник в генеральном штабе — фельдмаршал Гинденбург ни в коем случае не хотели допустить, чтобы их соотечественники возложили вину за фиаско на военных

Фото: Alfred Kuehlewindt / ullstein bild / Getty Images

«Никто ничего не понимает»

«Вечером мы сидим в саду какой-то пивной. Командир нашей роты, обер-лейтенант Хеель, выходит из фабричной конторы и собирает нас. Есть приказ об избрании уполномоченных от солдат. Мы поражены. Никогда ничего подобного не бывало. В саду появляется Макс Вайль. Он размахивает газетой и кричит: "В Берлине революция!" Хеель оборачивается. "Вздор,— говорит он резко.— В Берлине попросту беспорядки". Но Вайль, оказывается, не договорил: "Кайзер бежал в Голландию". Мы смотрим на него во все глаза. Вайль, несомненно, спятил. Хеель багровеет и кричит: "Врешь, негодяй!" Вайль протягивает газету. Хеель комкает ее и с бешенством смотрит на Вайля. Он ненавидит его, потому что Вайль еврей и потому что он уравновешенный человек, который вечно сидит где-нибудь, склонившись над книгой, Хеель же — лихой рубака. "Вздор, вздор, вздор!"— шипит он, уставившись на Вайля так, словно хочет проглотить его. Макс расстегивает куртку и вытаскивает из нагрудного кармана вторую газетку — экстренный выпуск. Хеель взглядывает на нее, вырывает из рук Вайля, рвет на мелкие кусочки и уходит в дом. Вайль подбирает обрывки, составляет их и читает нам последние новости. Мы сидим как ошалелые. Никто ничего не понимает».

Это фрагмент из романа Эриха Марии Ремарка «Возвращение», увидевший свет в 1931 году, через 13 лет после окончания Первой мировой. Но события тех дней многие еще помнили, тем более что они определили и контуры наступившего мира, и его перспективы. Одна из вещей, которые до сих пор поражают воображение в связи с ноябрем 1918 года,— то, насколько одновременно долгожданным и неожиданным оказался конец Первой мировой.

Последний кайзер Германской империи Вильгельм II находился на престоле 30 лет. Его отречение стало одним из главных требований союзников при заключении перемирия в 1918 году. Вильгельм фактически отрекся на следующий же день после того, как об этом было объявлено, эмигрировал в Голландию и благополучно дожил там до ее оккупации гитлеровцами (фото 1938 года)

Фото: Wikimedia

Светопреставление

К ноябрю 1918 года уже мало у кого в Европе сохранялся энтузиазм, охвативший народы в дни начала Первой мировой. На полях сражений, главным образом во Фландрии и на северо-востоке Франции, а также на Восточном фронте, погибло не менее 10 млн человек, вдвое больше было ранено или искалечено. Ни одна война в истории еще не приводила к такому количеству жертв. Фотографии пулеметных расчетов в противогазах на случай химической атаки и кадры хроники с танками, рвущимися через заграждения из колючей проволоки, до сих пор способны произвести впечатление, а наиболее чувствительным современникам все эти проявления военного прогресса казались несомненными признаками надвигающегося конца времен — тем более что всего за 100 лет до этого по фландрским полям еще скакали гусары Наполеона.

Франц Фердинанд: человек, с которого началась мировая война

На востоке боевые действия формально прекратились 3 марта 1918 года: спустя четыре месяца после прихода к власти в России большевистское правительство подписало сепаратный мир с Германией, разорвав обязательства страны перед союзниками по Антанте. Это несколько улучшило ситуацию для Германии, которая теперь получила возможность перебросить часть войск на Западный фронт, но все равно она была связана необходимостью поддерживать хотя бы видимость порядка на огромных оккупированных территориях. Для России мир в Брест-Литовске тоже должен был стать передышкой — но фактически он способствовал разгулу Гражданской войны, которой было суждено длиться еще четыре года.

В отречении Николая II от российского престола в феврале 1917 года немецкий генштаб увидел шанс на мир на Восточном фронте, а расстрел императора летом 1918 года, возможно, заставил победителей не слишком настаивать на экстрадиции кайзера и суде над ним

Фото: МАММ

Военные потери 1914–1918 годов до сих пор отражаются в демографической структуре наиболее пострадавших стран. (У Франции, например, тогда на восстановление численности населения ушло несколько лет.) Затяжная позиционная война способствовала распространению тифа и других болезней. Кроме всего прочего, в мире с начала лета 1918 года свирепствовала эпидемия «испанки» — гриппа штамма H1N1, за два пандемических года убившего, вероятно, больше, чем пули, снаряды, бомбы и ядовитые газы: по некоторым оценкам, число унесенных «испанкой» может достигать 100 млн человек — это более 5% тогдашнего населения планеты.

Политик-центрист Маттиас Эрцбергер — фигура, которую германский политический истеблишмент выдвинул на роль руководителя комиссии по подготовке перемирия. Немецкие правые так и не простили ему этого

Фото: General Photographic Agency / Getty Images

«Теперь они должны лечь в ту постель, которую приготовили для нас»

Германский командующий Эрих Людендорф, один из архитекторов Брестского сепаратного мира, фактически санкционировавший возвращение в Россию Владимира Ленина после отречения императора Николая II, отдавал себе полный отчет в положении дел уже после провала весенней попытки наступления на Западном фронте. 1 октября он произнес перед офицерами своего штаба знаменитую фразу: «Теперь они должны лечь в ту постель, которую приготовили для нас». Людендорф подразумевал главным образом демократические партии, которые в рейхстаге все настойчивее требовали прекращения войны, возлагая ответственность за поражение на военных. В свою очередь, военным, которые в кайзеровской Германии были влиятельным сословием и задумывались в том числе и о собственном политическом будущем, было важно спасти репутацию, переложив ответственность на гражданских политиков — и на кайзера Вильгельма II, находившегося у власти уже 30 лет.

29 сентября 1918 года Людендорф проинформировал Вильгельма II, что Западный фронт может рухнуть в течение 24 часов — прежде всего по причине все более острой нехватки ресурсов.

Французский маршал Фердинанд Фош (второй справа) принял немецкую делегацию в своем штабном вагоне в Компьенском лесу: это фото начала переговоров, само перемирие 11 ноября по не до конца понятной причине на пленку не фиксировали

Фото: Hulton Archive / Getty Images

Германии и Австрии противостояли Британия и Франция, которые даже после фактического выхода из Антанты богатой ресурсами России располагали огромными и практически неисчерпаемыми людскими и сырьевыми запасами своих глобальных колониальных империй. Континентальные державы, несмотря на головокружительный экономический прогресс Германии накануне Первой мировой, начали сталкиваться с дефицитом всего — от мобилизационных резервов и продуктов до боеприпасов и пополнения артиллерийского парка.

Какие слова и понятия возникли во время Первой мировой войны

В начале октября в Берлине сменилось правительство: 4 октября новый Кабинет вместо Георга фон Гертлинга возглавил принц Максимилиан Баденский, который имел поручение кайзера начать переговоры о перемирии. Правительство рейха обратилось к президенту США Вудро Вильсону, который еще в январе 1918 года представил Конгрессу свой план завершения войны, известный как «Четырнадцать пунктов». Вильсон, готовившийся принять на себя роль одного из главных архитекторов послевоенной Европы, в течение октября дал немцам понять, что готов инициировать перемирие только при условии отречения кайзера. Отречение стало предметом беседы Людендорфа, канцлера Максимилиана Баденского и Вильгельма II в Берлине 25 октября — но в отставку в итоге подал не кайзер, а Людендорф. Он после отставки, в полном соответствии со своими планами, станет одним из авторов концепции «удара в спину», который якобы нанесли армии демократические политики и еврейские предприниматели. Станет избираться в парламент от национал-социалистов, примкнет к «Пивному путчу» Гитлера в 1923 году, будет оправдан судом в отличие от других его участников, разочаруется в нацизме, откажется от предложенного Адольфом Гитлером звания фельдмаршала и умрет от рака в 1937-м.

Принц Максимилиан Баденский — канцлер, который фактически принял за кайзера решение об отречении

Фото: Voigt T H / Imperial War Museums

Свидание в штабном вагоне

События становились все более динамичными: 30 октября капитулировала Турция, а 3 ноября — Австро-Венгрия: Германия, таким образом, лишилась своих союзников. 4 ноября началось вооруженное восстание рабочих и солдат в городе Киль на севере Германии. На следующий день союзники прорвали фронт во Фландрии, а 6 ноября в Берлине получили очередную ноту из Вашингтона, в которой содержалось недвусмысленное требование об отречении кайзера. В тот же вечер канцлер снова попросил Вильгельма II уйти в отставку, а в направлении фронта отправилась делегация из нескольких гражданских чиновников и военных, уполномоченных начать переговоры о перемирии. Делегацию возглавлял публицист и политик-центрист Маттиас Эрцбергер, будущий министр финансов Веймарской республики (в августе 1921 года его убьют ультраправые офицеры рейхсвера). В ноябре 1918-го формальный статус Эрцбергера — статс-секретарь без портфеля и руководитель недавно созданной комиссии по заключению перемирия — полностью отражал отношение к идее мира со стороны германских военных и политических элит: его заключение понималось как неизбежность, но участие в подготовке рассматривалось как несмываемое пятно на репутации.

Разговаривать с союзниками послали того, кого не было жалко.

Делегация Эрцбергера прибыла во французский городок Компьен в пятницу, 8 ноября. Французскую сторону возглавлял маршал Фердинанд Фош (после окончания войны он останется в числе высокопоставленных военных, будет одним из вдохновителей и руководителей интервенции Антанты в Россию и умрет в 1929 году в Париже в возрасте 77 лет). Фош принял немцев в своем штабном вагоне, который спустя два дня и стал местом подписания перемирия. При встрече он ограничился тем, что спросил у Эрцбергера, чего хочет германская сторона, и вручил ему список требований, объявив, что на раздумье есть 72 часа.

Государственный секретарь Филипп Шейдеман провозглашает республику в Берлине 9 ноября 1918 года: без этого переворота перемирие, вероятно, пришлось бы снова отложить

Фото: Apic / Bridgeman / Getty Images

Революция

Утром следующего дня в Берлине едва не была установлена советская власть: лидер радикальных социал-демократов Карл Либкнехт (вместе с товарищами по партии Вильгельмом Пиком и Розой Люксембург с санкции правительства будет убит в январе 1919 года офицерами боевой организации «Фрайкор») провозгласил свободную советскую республику. Они, однако, переоценили готовность войск гарнизона выступить в их поддержку. Практически сразу же последовало объявление канцлера Максимилиана Баденского об отречении кайзера от престолов Пруссии и Германской империи, отставке Кабинета и формировании республиканского правительства под руководством Фридриха Эберта (впоследствии будет избран президентом республики и умрет от перитонита в 1925 году). Госсекретарь Кабинета Максимилиана Баденского Филипп Шейдеман в четыре часа пополудни 9 ноября объявил Германию республикой — и, в отличие от заявления Либкнехта, его слова отразили реальную трансформацию власти.

Президент США Вудро Вильсон с начала 1918 года готовился стать главным архитектором перемирия и послевоенного порядка в Европе

Фото: Harris & Ewing / Library of Congress

Кайзеру, находившемуся в ставке в бельгийском Спа, не оставалось 10 ноября ничего, кроме как эмигрировать в Голландию. Вслед за ним со станции у Нового дворца в Сан-Сусси под Берлином отбыл специальный поезд, на котором представители семьи Гогенцоллернов вывезли ценности и предметы искусства. Это позволило Вильгельму вести безбедную жизнь в эмиграции даже в тот период, когда его земельные владения в Германии оставались национализированными.

Как подписывали Компьенское перемирие

Союзники поначалу требовали выдачи Вильгельма и суда над ним, но решительный отказ Нидерландов от экстрадиции восприняли едва ли не с облегчением: Европе, парадоксально державшейся за некоторые традиции посреди охватившего ее кошмара, хватило гибели российской августейшей фамилии, расстрелянной в Екатеринбурге в июле 1918 года. Вильгельм жил себе в поместье Дорн, после смерти супруги второй раз женился, удачно инвестировал в немецкую тяжелую промышленность, фактически удвоив в 1930-е семейное состояние, несколько раз менял свое отношение к Гитлеру (то возмущался антисемитизмом и объявлял бойкот примкнувшим к нацистам членам фамилии, то поздравлял фюрера с победами), в момент оккупации Голландии немцами предпочел остаться дома, прожил несколько месяцев под бдительным надзором полевой полиции и гестапо и умер 4 июня 1941 года в весьма почтенном возрасте 82 лет.

Между подписанием перемирия в Компьене и мирным договором в Версале (Версальская конференция 1919 года на фото) прошло около полугода…

Фото: National Archives and Records Administration (USA), National Archives and Records Administration (USA)

Мир

После отречения кайзера политических препятствий к перемирию фактически не осталось, и оно было подписано в штабном вагоне Фоша в Компьенском лесу между 5 часами 12 минутами и 5 часами 20 минутами утра 11 ноября 1918 года. Парадоксально, но момент подписания документов не снимали на фото- и кинопленку: спешку предположить трудно, поэтому остается вероятность, что Фош, соблюдая старомодную деликатность, хотя бы в этом пощадил чувства своих германских собеседников.

… между Версалем и моментом, когда ветеран Первой мировой президент Гинденбург (слева) доверил пост канцлера ветерану Первой мировой Гитлеру (справа), прошло 13 лет. Между перемирием 1918 года и началом Второй мировой — чуть меньше 21 года

Фото: Hulton-Deutsch Collection / Corbis / Getty Images

В 11 часов утра того же дня перемирие вступило в силу, и орудия по всей линии фронта наконец замолчали.

Германские войска начали покидать позиции и возвращаться домой — навстречу тяжелейшему экономическому кризису и нестабильности, едва не переросшей в полномасштабную гражданскую войну.

Перемирие не было безоговорочной капитуляцией, но новому правительству Эберта пришлось принять очень тяжелые условия — от немедленного вывода войск со всех оккупированных территорий и с правого берега Рейна до передачи союзникам 5 тыс. орудий, 25 тыс. пулеметов и 1,7 тыс. самолетов. Корабли и подводные лодки германского военно-морского флота интернировались. Войска на Восточном фронте предполагалось заменить на войска Антанты, а Брестский мир расторгнуть — но пока суд да дело большую часть деоккупированных немцами территорий заняла Красная армия.

22 июня 1940 года немецкое командование не отказало себе в удовольствии принять капитуляцию Франции в том же вагоне, в котором в ноябре 1918-го маршал Фош диктовал условия перемирия Маттиасу Эрцбергеру. В 1940 году фотосъемку вели охотно — как, впрочем, и через пять лет, во время подписания акта о капитуляции Германии в Карлсхорсте

Фото: Archive Photos / Getty Images

Перемирие несколько раз продлевалось — но даже после подписания мирного договора в Версале осталось только перемирием: условия мира для Германии, включавшие тяжелые репарации, демилитаризацию и территориальные потери в Пруссии, были таковы, что едва ли можно было избежать роста реваншистских настроений. Они, как известно, достигли пика в 1933 году, когда пожилой фельдмаршал Пауль фон Гинденбург, один из высокопоставленных командиров Первой мировой и абсолютный сторонник идеи возложить ответственность за поражение на демократических политиков, назначил канцлером ветерана войны Адольфа Гитлера. В июне 1940 года, расправившись с Францией, Гитлер повторит сцену в компьенском вагоне — только роли поменяются. Впрочем, второму компьенскому перемирию суждено было просуществовать еще меньше, чем первому: по-настоящему обе мировые войны завершатся лишь в 1945 году, с разгромом и разделом Германии и появлением ядерного оружия.

Первая мировая война утвердилась в историографии только после начала Второй мировой войны — в 1939 году. В межвоенный период употреблялось название «Великая война». В Российской империи ее также называли «Великой войной», «Большой войной», «Второй Отечественной», «Великой Отечественной», а также неформально (и до революции, и после) — «германской». А затем — в СССР — «империалистической войной»

Фото: Reuters / Archive of Modern Conflict London

Поводом к войне послужило убийство 28 июня 1914 года австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда (на фото) в Сараево 19-летним сербским террористом, студентом из Боснии Гаврилой Принципом. Принцип был одним из членов террористической организации «Млада Босна», боровшейся за объединение всех южнославянских народов в одно государство

Фото: Karl Tröstl

В результате Первой мировой войны прекратили существование четыре империи: Российская, Австро-Венгерская, Османская и Германская (хотя возникшая вместо кайзеровской Германии Веймарская республика формально продолжала именоваться Германской империей)

Фото: Reuters / Archive of Modern Conflict London

Страны-участницы потеряли в Первой мировой войне более 10 млн человек убитыми среди солдат, около 12 млн убитыми среди мирных жителей и около 55 млн человек ранеными. Английский писатель Герберт Уэллс заявлял: «Эта величайшая из всех войн — не какая-то очередная война, а война последняя!»

Фото: Reuters / Archive of Modern Conflict London

Задолго до войны в Европе стали нарастать противоречия между великими державами: Германией, Австро-Венгрией, Францией, Великобританией и Россией. Германская империя, образованная после франко-прусской войны 1870 года, первоначально не стремилась к политическому и экономическому господству на Европейском континенте. Однако к середине 1880-х годов, окрепшая в экономическом и военном смысле, страна стала бороться за гегемонию в Европе. Одной из основных причин борьбы считается тот факт, что Германия слишком поздно приступила к колониальной экспансии и потому практически осталась без колоний, отчего немецкий капитал был лишен рынков сбыта

Фото: Reuters / Archive of Modern Conflict London

К упоминаемым в разных источниках причинам войны относятся экономический империализм, торговые барьеры, гонка вооружений, милитаризм и автократия, баланс сил, происходившие накануне локальные конфликты (Балканские войны, Итало-турецкая война), приказы о всеобщей мобилизации в России и в Германии, территориальные притязания и союзные обязательства европейских держав

Фото: Reuters / Archive of Modern Conflict London

Противостояние стран Антанты с одной стороны и Германии с Австро-Венгрией с другой привело к Первой мировой войне, где противниками Антанты (Россия, Великобритания и Франция) и ее союзников был блок Центральных держав (Германия, Австро-Венгрия, Турция и Болгария), в котором Германия играла ведущую роль

Фото: Reuters / Archive of Modern Conflict London

28 июля 1914 года, ровно через месяц после убийства Франца Фердинанда Гаврилой Принципом, Австро-Венгрия объявила Сербии войну: эта дата считается официальном началом Первой мировой войны. Австро-венгерская тяжелая артиллерия начала обстрел Белграда, а регулярные войска Австро-Венгрии пересекли сербскую границу. Россия заявила, что не допустит оккупации Сербии

Фото: Reuters / Archive of Modern Conflict London

Война в 1914 году разворачивалась на двух основных театрах военных действий — французском и русском,— а также на Балканах (в Сербии), на Кавказе, Ближнем Востоке (с ноября 1914 года) и в колониях европейских государств: в Африке, в Китае, в Океании. Тогда все участники войны собирались закончить боевые действия за несколько месяцев путем решительного наступления. Никто не ожидал, что война примет затяжной характер

Фото: Reuters / Archive of Modern Conflict London

Кампания 1914 года отличалась чрезвычайной динамичностью. Крупные армии обеих сторон активно и быстро маневрировали, чему способствовала насыщенная дорожная сеть района боевых действий. К началу 1915 года воюющие державы столкнулись с тем, что война приняла такой характер, который не предусматривался довоенными планами ни одной из сторон,— она стала затяжной. Хотя германцам удалось захватить почти всю Бельгию и значительную часть Франции, их главная цель — стремительная победа над французами — оказалась недоступной

Фото: Reuters / Archive of Modern Conflict London

Примечательно, что 11 ноября 1914 года в битве под Лангемарком немцы провели атаку, поразившую мировую общественность своей бессмысленностью и пренебрежением к человеческой жизни, бросив на английские пулеметы подразделения, набранные из необстрелянных молодых людей,— студентов и рабочих. Затем подобное неоднократно стали повторять военачальники с обеих сторон, а солдаты на Первой мировой войне стали рассматриваться как «пушечное мясо»

Фото: Reuters / Archive of Modern Conflict London

Накопленных в предвоенные годы запасов боеприпасов как раз хватило только до конца 1914 года, и требовалось срочно наладить их массовое производство. Сражения в 1914 году доказали силу тяжелой артиллерии, роль которой до войны во всех армиях, кроме германской, недооценивалась. В связи с переходом к позиционной войне также резко возросла роль инженерно-саперных войск

Фото: Reuters / Archive of Modern Conflict London

Интенсивность действий на Западном фронте с начала 1915 года значительно уменьшилась. Германия сосредоточила свои силы на подготовке операций против России. Французы и англичане также предпочли воспользоваться образовавшейся паузой для накопления сил. Первые четыре месяца года на фронте царило почти полное затишье

Фото: Reuters / Archive of Modern Conflict London

В апреле-мае 1915 года, в ходе второй битвы при Ипре, Германия — впервые в истории человечества и с полной неожиданностью для англо-французов — применила химическое оружие: из баллонов был выпущен хлор. От газа пострадало 15 тыс. человек, из которых пять тыс. умерли. Немцы не имели достаточных резервов, чтобы воспользоваться результатом газовой атаки и прорвать фронт. После ипрской газовой атаки обе стороны очень быстро сумели разработать противогазы различных конструкций, и дальнейшие попытки применения химического оружия уже не захватывали врасплох большие массы войск

Фото: Reuters / Archive of Modern Conflict London

За весь 1915 год фронт практически не сдвинулся: результатом всех ожесточенных наступлений явились подвижки линии фронта не более чем на десять км. Обе стороны, все более и более укреплявшие свои оборонительные позиции, не смогли выработать тактики, позволяющей прорвать фронт, даже на условиях чрезвычайно высокой концентрации сил и многодневной артиллерийской подготовки. Огромные жертвы обеих сторон не дали никакого значимого результата. При этом выяснилось, что сложившийся тип военных действий создает огромную нагрузку на экономики воюющих стран

Фото: Reuters / Archive of Modern Conflict London

Не добившись решительного успеха на Восточном фронте в кампании 1915 года, германское командование решило в 1916 году нанести основной удар на западе и вывести из войны Францию. Оно запланировало мощными фланговыми ударами в основание Верденского выступа срезать его, окружив всю верденскую группировку противника, и создать тем самым огромную брешь в обороне союзников, через которую затем предполагалось нанести удар во фланг и тыл центральным французским армиям и разгромить весь фронт союзников

Фото: Reuters / Archive of Modern Conflict London

Военная кампания 1916 года ознаменовалась важным событием: 31 мая — 1 июня произошло крупнейшее за всю войну Ютландское морское сражение. По итогам этого года был продемонстрирован перевес Антанты. К концу 1916 года обе стороны потеряли убитыми шесть млн человек, около десяти млн было ранено. В ноябре — декабре 1916 года Германия и ее союзники предложили мир, но Антанта отклонила предложение, указав, что мир невозможен «до тех пор, пока не обеспечено восстановление нарушенных прав и свобод, признание принципа национальностей и свободного существования малых государств»

Фото: Reuters / Archive of Modern Conflict London

Положение Центральных держав в 1917 году стало катастрофическим: для армии уже не было резервов, разрастались масштабы голода, транспортной разрухи и топливного кризиса. При этом страны Антанты стали получать значительную помощь со стороны США (продовольствие, промышленные товары, а позднее и подкрепления), одновременно усиливая экономическую блокаду Германии, и их победа, даже без проведения наступательных операций, становилась лишь делом времени

Фото: Reuters / Archive of Modern Conflict London

После Октябрьской революции большевистское правительство, пришедшее к власти под лозунгом окончания войны, заключило 15 декабря 1917 года перемирие с Германией и ее союзниками. У немецкого руководства появилась надежда на благоприятный для него исход войны

Фото: Reuters / Archive of Modern Conflict London

19 июля 1917 года германский рейхстаг принял резолюцию о необходимости мира по обоюдному соглашению и без аннексий. Но со стороны правительств Англии, Франции и США эта резолюция не встретила сочувственного отклика. В августе 1917 года папа римский Бенедикт XV предложил свое посредничество для заключения мира. Однако правительства Антанты отвергли и папское предложение

Фото: Reuters / Archive of Modern Conflict London

Называемый Брестским миром сепаратный международный мирный договор, подписанный 3 марта 1918 года в Брест-Литовске представителями Советской России, с одной стороны, и Центральных держав (Германии, Австро-Венгрии, Турции и Болгарии) — с другой ознаменовал поражение и выход России из Первой мировой войны

Фото: Reuters / Archive of Modern Conflict London

28 июня 1919 года Германия была вынуждена подписать Версальский договор, составленный государствами-победителями на Парижской мирной конференции, официально завершившей Первую мировую войну

Фото: Reuters / Archive of Modern Conflict London

Вступая в войну, генеральные штабы воюющих государств и, в первую очередь, Германии исходили из опыта предыдущих войн, победа в которых решалась сокрушением армии и военной мощи противника. Эта же война показала, что отныне мировые войны будут носить тотальный характер с вовлечением всего населения и напряжением всех моральных, военных и экономических возможностей государств

Фото: Reuters / Archive of Modern Conflict London

Первая мировая война ускорила разработку новых вооружений и средств ведения боя. Впервые были использованы танки, химическое оружие, противогаз, зенитные и противотанковые орудия, огнемет. Широкое распространение получили самолеты, пулеметы, минометы, подводные лодки, торпедные катера

Фото: Reuters / Archive of Modern Conflict London

29 июля 1914 года российский император Николай II отправил Вильгельму II телеграмму с предложением «передать австро-сербский вопрос на Гаагскую конференцию» (в международный третейский суд в Гааге). Вильгельм II не ответил. 31 июля в Российской империи была объявлена всеобщая мобилизация в армию &lt;br>На фото: Николай II объявляет войну Германии с балкона Зимнего дворца

На фото: Николай II объявляет войну Германии с балкона Зимнего дворца

Фото: Автор неизвестен / Public Domain

Грандиозный масштаб и затяжной характер Первой мировой войны привели к беспрецедентной для индустриальных государств милитаризации экономики. Это оказало влияние на ход развития экономики всех крупных индустриальных государств в период между двумя мировыми войнами

Фото: Reuters / Archive of Modern Conflict London

