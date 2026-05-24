Страна Отмения

Обострение отношений между Москвой и Ереваном, стремящимся пойти по пути тесной интеграции с ЕС, привело к очередной торговой войне. Россия за несколько дней запретила ввоз из Армении цветов, овощей, фруктов, минеральной воды «Джермук» и коньяка с нескольких ключевых предприятий республики из-за несоответствия продукции обязательным требованиям. Однако на этом конфронтация едва ли завершится. “Ъ” разбирался, какие еще аргументы остались у двух стран.

Недавний приезд лидеров ЕС в Ереван, запомнившийся исполнением песни французским президентом Эмманюэлем Макроном в центре города, ожидаемо вызвал негативную реакцию Москвы. Российские власти дали прямо понять: закавказской республике едва ли удастся усидеть на двух стульях — пользоваться преимуществом торговли в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который она вошла в 2016 году, и вести активный бизнес с недружественными для РФ странами. Москва ответила запретом на ввоз особенно чувствительных для армянского экспорта товаров, таких как цветы, минеральная вода «Джермук» и коньяки от ЗАО «Веди-Алко», ООО «Абовянский коньячный завод» и винно-коньячного дома «Шахназарян» (см. “Ъ” от 20, 22 и 23 мая). Блокировки поставок «Джермука» начались сразу же. Оператор системы маркировки «Честный знак» за один день остановил продажи 37 млн бутылок этой воды.

Хаб для перепродажи Армения существенно зависит от поставок продукции в Россию. По данным ООН, в 2024 году на долю России пришлось почти 24% всего экспорта Армении. По этому показателю страна заняла второе место после ОАЭ. Кроме того, из-за политического кризиса на Ближнем Востоке для Армении, как и для других стран, сузились возможности для экспорта, объемы которого по итогам 2025 года у республики существенно сократились — почти на 35% год к году, до $8,39 млрд, по данным Всемирной торговой организации. Причина спада — в сокращении реэкспортных операций с РФ, прежде всего по драгоценным металлам и камням, поясняет руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Артем Суворов. По его словам, если исключить из расчета эту продукцию, то экспорт Армении в 2025 году, напротив, вырос на 8,9%. Реэкспорт — один из главных потоков поставок из Армении в РФ. Этот процесс активизировался после февраля 2022 года, когда после введения масштабных санкций со стороны ЕС из-за российско-украинского военного конфликта Москве потребовались новые торговые пути. По данным ООН, экспорт в разные страны, например машин и оборудования, не выпускаемых в Армении, в 2023 году по сравнению с 2021 годом вырос почти вдвое, до $1,83 млрд, автомобилей — в 15 раз, до $516,54 млн. После февраля 2022 года Армения стала для РФ ключевым хабом для параллельного импорта, констатирует начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев, добавляя, что около 5% ВВП республики формировалось за счет перепродажи товаров в Россию. В числе продукции, попадающей под категорию реэкспорта,— и цветы, ввоз которых в РФ также временно запрещен. Из продаваемых в России ежегодно 300 млн срезанных тюльпанов 10 млн — это импорт из Армении, в теплицах РФ производится 150 млн, отмечает управляющий Panin Plants Владимир Панин. Армения ввозит в РФ цветы, которые выращиваются в том числе в других странах — Нидерландах, которые присоединились к антироссийским санкциям ЕС, и Эквадоре, говорит Олег Абелев. Господин Панин подтверждает, что Армения получает луковицы из Нидерландов, которые проходят доращивание, и обеспечивает российский рынок недорогой цветочной продукцией. По словам гендиректор компании «Технологии роста» Тамары Решетниковой, из Армении в РФ поставляется значительный объем бюджетных роз, которые в рознице стоят на 30–60% дешевле предложения из Эквадора.

Выпить на посошок Второй поток — продукция, производимая непосредственно в Армении: алкоголь, минеральная вода, фрукты, овощи, отдельные продукты питания. Именно этот сегмент чувствителен к текущим ограничениям, поскольку связан с реальным производством внутри республики, отмечает Артем Суворов. Из этого списка приостановка поставок коньяка в Россию может нанести серьезный удар по армянской экономике. Армения поставляет на российский рынок от 80% до 90% всей выпускаемой внутри республики такой продукции, и перестроиться на рынки ЕС и США республике будет крайне сложно, оценивает президент гильдии «Алкопро» Андрей Московский. В 2023 году поставки коньяка в Россию из Армении оценивались примерно в $191,7 млн, добавляет Артем Суворов. На российском рынке в общем объеме импортного коньяка на долю продукции из Армении приходится более половины, из Грузии — около четверти, из Франции — менее 10%, говорил ранее "Ъ" председатель Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции, депутат Госдумы Владислав Резник. По оценке господина Московского, армянский коньяк на российском рынке занимает до 50% среди напитков с выдержкой более десяти лет. Однако, по его словам, наибольшую выручку иностранным производителям приносит реализация коньяка с выдержкой три-пять лет: в этом сегменте представлена, в частности, продукция винно-коньячного дома «Шахназарян», поясняет эксперт. Также в последние годы часто задерживаются поставки армянского коньяка в РФ из-за длительных проверок на границе, поясняет Андрей Московский. Из-за логистических сложностей многие крупные российские ритейлеры начали снижать долю армянских коньячных марок на полке, говорит эксперт. Ограничения на ввоз алкогольной продукции из Армении может негативно сказаться и на производителях в России. По оценке главы Национального союза защиты прав потребителей Павла Шапкина, около половины российских заводов использует армянские коньячные спирты при выпуске своей продукции. По оценке Андрея Московского, для обеспечения производства коньяка внутри России на уровне около 10 млн дал в год требуется примерно 600–750 тыс. тонн винограда в пересчете на сырье. Даже при благоприятном урожае Армения и Грузия суммарно производят примерно 500 тыс. тонн винограда. По его оценке, российского винограда хватает для выпуска лишь 20% такой продукции. В случае запрета на экспорт винограда из Армении российским производителям придется перестроиться на ввоз сырья из Грузии, Азербайджана и Узбекистана, не исключает эксперт.

Эти фрукты не для нас Еще одна чувствительная для экономики Армении категория — овощи и фрукты, ввоз которых тоже временно запрещен в Россию. «Республика физически просто не может быстро перенаправить эти объемы в страны ЕС или Китай из-за логистики и коротких сроков годности такой продукции»,— считает Олег Абелев. Он добавляет, что около 90% фруктов и ряд овощей, выращиваемых в республике, поступают в Россию. И запрет российских надзорных ведомств на ввоз этой продукцию в РФ, по мнению эксперта, «прямая угроза фермерскому сектору». По оценке Тамары Решетниковой, из Армении в значимых объемах поставляются тепличные томаты. В последние три года республика ежегодно экспортировала на российский рынок 30–40 тыс. тонн, или около 8% импортных поставок такой продукции в РФ, добавляет эксперт. Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» (объединяет поставщиков продуктов питания) Дмитрий Востриков считает, что выпадающий объем армянских фруктов, ягод и овощей можно заменить поставками из Турции, Узбекистана, Азербайджана, Китая. В то же время, как только будут устранены политические разногласия, запрет может быть снят. В этом случае длительность таких ограничений обычно зависит от результатов инспекций, подтверждения безопасности поставок и согласования списков предприятий, поясняет Артем Суворов.

Еревану напомнили о газе Однако в политических дискуссиях с Ереваном Москва еще не применила «тяжелый» аргумент в виде поставок российского сырья в республику. Но замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев уже заявил, что Николу Пашиняну надо начинать переговоры о поставках американского СПГ, так как выгоды от участия в ЕАЭС для Армении при переориентации на Европу исчезнут. Он напомнил, что биржевые цены на нидерландском хабе TTF составляют $570–590 за тысячу кубометров, тогда как цена поставок российского газа для Армении — около $177 за тысячу кубометров. Никол Пашинян, в свою очередь, заявил, что «с ценой на газ мы пришли к четким стратегическим договоренностям (с российской стороной.— "Ъ"), и они должны соблюдаться». Долгосрочный контракт на поставки газа в адрес местной «Газпром Армения» (газораспределительная компания, 100% у «Газпрома») был заключен в 2013 году, его объем — до 2,5 млрд кубометров в год. Говоря о договоренностях, господин Пашинян имеет в виду дополнительное соглашение к контракту, подписанное в конце 2019 года, когда цена на российский газ для Армении была повышена на 10%, до $165 за тысячу кубометров. В 2022 году стороны договорились зафиксировать ее на этом уровне еще на десять лет. Россия поставила армянского избирателя перед выбором Это условие стало частью длительно обсуждаемого компромисса: «Газпром» дал понять, что Армения в обмен должна компенсировать инвестиции в строительство пятого энергоблока Разданской ТЭС (четырьмя энергоблоками владеет группа «Ташир», пятым мощностью 480 МВт — «Газпром»). Ереван, в частности, обязался в течение десяти лет возмещать «Газпрому» по $3 млн за траты на эксплуатацию и обслуживание ТЭС и по $31,79 млн для компенсации инвестиций. «Газпром» практически полностью закрывает потребности Армении в газе. В 2025 году объем поставок российского газа в страну составил 2,7 млрд кубометров. Еще около 476 млн кубометров газа Ереван получает из Ирана, но использует его только для производства электроэнергии, которую поставляет Тегерану с Разданской ТЭС (так называемая программа «Газ в обмен на электроэнергию»). Министр экономики Армении Геворг Папоян, ранее заявлял, что республика разработала механизмы на случай повышения цен на российский газ, однако выразил уверенность, что они не пригодятся. Тем не менее сейчас Армении довольно сложно найти альтернативу российскому газу. У Ирана есть резервные мощности на северо-западе страны, и Тегеран мог бы нарастить поставки по газопроводу Иран—Армения мощностью до 2,3 млрд кубометров. Но это все равно несколько меньше годовых потребностей Еревана, к тому же встанет вопрос о переводе договорных обязательств с находящимся под санкциями Тегераном с электроэнергии на деньги. Что касается другого возможного источника газа для Армении — Азербайджана, то у Баку сейчас мало свободных объемов газа, а поставки, исходя из экспортного нетбэка в Европу, могут обойтись Еревану довольно дорого.

По одной дороге У России и Армении есть и общие инфраструктурные проекты. Армянская железнодорожная инфраструктура с 2008 года находится в 30-летней концессии у российского ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД, входит в ОАО РЖД). В феврале 2026 года Никол Пашинян заявил, что существующая структура управления железными дорогами вынуждает республику «терять стратегические позиции и конкурентные преимущества», и предложил России рассмотреть продажу концессии третьей стране, равно дружественной России и Армении, например, Казахстану, ОАЭ, Катару. В Совбезе РФ напомнили Армении, чем она рискует, сближаясь с оппонентами России Российская сторона в лице заместителя секретаря Совета безопасности РФ Алексея Шевцова напомнила, что концессионное соглашение изначально заключалось на максимально выгодных для Армении условиях. «По предварительным оценкам, потенциальным покупателям концессии придется заплатить по меньшей мере $250 млн за выкуп прав и компенсации, тратить ежегодно около $40 млн на эксплуатационные расходы, вложить примерно $400 млн в восстановление разрушенного Иджеванского участка, около $200 млн — в участок Ванадзор—Фиолетово, а также примерно $40 млн в восстановление участков на границе с Турцией и Нахичеванской автономной республикой»,— цитировал ТАСС господина Шевцова в апреле этого года. Директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин в интервью ТАСС сообщил, что с 2008 года инвестиции в армянские железные дороги составили около 30 млрд руб., в бюджет Армении было выплачено примерно 15 млрд руб. и часть вложенных средств была направлена на обновление подвижного состава. Кроме того, подчеркнул он, ЗАО ЮКЖД — один из крупнейших работодателей республики: в компании трудоустроено 2,5 тыс. человек. Так или иначе, Никол Пашинян заверил, что вопросы, связанные с концессией, не будут обсуждаться за спиной России и в одностороннем порядке концессию республика разрывать не планирует.

