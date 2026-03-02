Королю супертяжелого веса дали добрый совет

В истории с поединком между лучшим боксером-супертяжеловесом Александром Усиком и лучшим кикбоксером-супертяжеловесом Рико Верхувеном, объявление о проведении которого вызывало крайне неоднозначную реакцию, произошел неожиданный поворот. Всемирный боксерский совет (WBC), ранее предполагавший придать бою статус «специального события», все-таки разыграет в нем свое официальное чемпионское звание. WBC объяснил решение масштабом заслуг украинского боксера, а также тем фактом, что многие кикбоксеры добились успеха в «смежном» виде, забыв, правда, уточнить, что эти успехи были следствием перехода в него в молодом возрасте, а не в ветеранском, как в случае с Верхувеном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Боксер Александр Усик (слева) и кикбоксер Рико Верхувен

Фото: WBC Боксер Александр Усик (слева) и кикбоксер Рико Верхувен

Фото: WBC

Всемирный боксерский совет обнародовал решение совета управляющих, своего высшего органа, посвященное статусу боя между Александром Усиком и Рико Верхувеном, который назначен на 23 мая. Местом его проведения станет ранее не использовавшаяся для больших спортивных событий локация: он пройдет возле легендарных пирамид в Гизе. Из текста решения следует, что WBC наделил матч статусом официального чемпионского. На кону в нем будет стоять принадлежащий украинцу пояс структуры. Эта новость означает довольно неожиданный поворот в истории, которая и так уже вызвала бурное обсуждение в боксерском сообществе.

Анонс египетского поединка, основным организатором которого является руководитель Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии, превратившегося в последнее время в ключевого инвестора в профессиональном боксе, Турки Аль аш-Шейх, появился в минувший уикенд и вызвал крайне неоднозначную реакцию.

«Фарсом», «издевательством над спортом» его называли не только болельщики в комментариях, но и профессионалы — некоторые боксеры, а также топовые промоутеры вроде Лу Дибеллы.

Понять их можно. Александр Усик в этом десятилетии победами над Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри заработал ранг безусловного короля супертяжелой категории. Свой предыдущий бой он провел в июле прошлого года. В нем Усик вернул себе ранг абсолютного, владеющего всеми четырьмя значимыми поясами — WBC, Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) чемпиона мира, отобрав у Дюбуа пояс IBF. С ним украинец ранее добровольно расстался, чтобы иметь возможность участвовать в выгодном с коммерческой точки зрения матче-реванше против Фьюри. Предполагалось, что защищать его Усик будет в поединке против кого-то из находящихся высоко в различных классификациях супертяжей с громким именем — например, экс-чемпиона мира американца Деонтея Уайлдера или временного чемпиона и официального претендента WBC немца Агита Кабайела. Однако в итоге выбор был сделан в пользу Рико Верхувена.

У него тоже звучное имя, но знакомо оно фанатам не бокса, а кикбоксинга. В этом виде разрешено наносить удары как руками, так и ногами. В нем Верхувен к своим 36 годам (он на три года моложе Усика) добился колоссальных успехов. Голландец в течение почти 12 лет удерживал звание чемпиона Glory, ведущего в кикбоксинге промоушена. За это время он выиграл практически у всех сильнейших соперников, причем, как правило, брал над ними верх уверенно и эффектно.

Однако в ноябре прошлого года Верхувен объявил, что покидает Glory. Сначала казалось, что он расстался с ним ради перехода в UFC, основной промоушен в смешанных единоборствах (MMA). В нем довольно часто оказываются кикбоксеры. Они нередко легко адаптируются к правилам MMA. Но голландец преподнес сюрприз, согласившись выступить в виде, который хотя и похож на кикбоксинг, как считается, но требует слишком специфических навыков и слишком специфической подготовки от представителя любого другого вида.

Боксерский опыт у Рико Верхувена чисто формальный. Его фамилию можно обнаружить в базе данных BoxRec, фиксирующей практически все бои в боксе. Тот единственный, что провел Верхувен, состоялся давным-давно, в 2014 году, в Германии.

Голландец его выиграл. Но противником Верхувена в том матче был некий венгр Янош Финфера, который до этого уступил досрочно во всех пяти проведенных поединках, а после столкновения со 120-килограммовым кикбоксером завершил карьеру.

Учитывая это обстоятельство, никто не удивился тому, что из четырех организаций, чьи пояса принадлежат Александру Усику, лишь одна, судя по афише, оказалась причастна к поединку. И то президент WBC Маурисио Сулейман первоначально объявил, что у боя будет статус «специального события», без розыгрыша звания. Однако спустя буквально сутки совет управляющих поменял его. Объясняя перемену, он сослался на две причины. Первая заключается в «невероятной активности» на пути к чемпионскому титулу и после его завоевания Усика, который не отказывался встречаться ни с кем из сильнейших противников, по два раза столкнувшись с Джошуа, Фьюри и Дюбуа. WBC дал понять, что ею он заслужил своеобразную льготу, зафиксированную бангкокской конвенцией WBC в конце прошлого года. Она предоставила украинцу право на так называемую добровольную защиту титула против предпочтительного для него оппонента.

Вторая причина — в том, что переход из кикбоксинга или похожего на него муай-тай в бокс нельзя считать «прецедентом». WBC подчеркнула, что многие спортсмены из двух видов «добивались успехов» после такой трансформации и даже «дрались за титулы». С этим и в самом деле трудно спорить. Кикбоксингом или муай-тай серьезно занимался целый ряд знаменитостей профессионального бокса — Кхаосай Гэлакси, Самарт Паякарун, Диллиан Уайт, Григорий Дрозд, Александр Поветкин, Виталий Кличко. Правда, WBC не уточнил, что все они переходили в него в молодом возрасте и перед титульными поединками накапливали опыт в менее значимых с соперниками попроще.

Алексей Доспехов