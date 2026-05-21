Ноги в руки

23 мая в Египте рядом с пирамидами Гизы состоится бой, которого ждут со смесью из любопытства и жуткого скепсиса. В нем встретятся два короля супертяжелого веса. Но украинец Александр Усик, король бокса, будет выступать на «своей площадке», в «родном» жанре, а королю кикбоксинга Рико Верхувену предстоит выступить на чужой. С боксом, в котором запрещено наносить любимые Верхувеном удары ногами, его до сих пор связывали, по сути, только спарринги с главным из соперников Усика Тайсоном Фьюри.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Боксерский поединок между Александром Усиком (слева) и Рико Верхувеном привлекает внимание прежде всего по той причине, что пройдет у египетских пирамид

Фото: Mark Robinson / Getty Images Боксерский поединок между Александром Усиком (слева) и Рико Верхувеном привлекает внимание прежде всего по той причине, что пройдет у египетских пирамид

Фото: Mark Robinson / Getty Images

Руководитель Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх, ключевая фигура в этом проекте, придумал, конечно, тот еще бой. Кажется, афиша просто чудесная — тут тебе и великие пирамиды, рядом с которыми спортивные события еще не проводили, и два не просто сильных, а исключительно сильных супертяжа, короли своей категории.

Вроде бы микс замечательный — смотри и плати. Но многих, понятно, тянет обращать внимание на другое. У Усика, как известно, три чемпионских пояса — Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). А на кону в субботнем матче только один — WBC.

IBF и WBA отказались разыгрывать в нем свои по той же, собственно, причине, по которой на афишу косо посматривают некоторые известные боксеры, промоутеры и обозреватели. Вообще-то похоже не на чемпионский бой, а на что-то из популярного в последнее время в боевых искусствах субжанра, предполагающего, что звучность имен перевешивает спортивное содержание. Блогеры дерутся с давно не выступавшими легендами, «пионерок» смешанных единоборств Ронду Раузи и Джину Карано вытаскивают в октагон, несмотря на то что обе много лет в тренажерный зал нечасто заглядывают.

Нет, понятно, что у Александра Усика после того, как он в июле прошлого года побил британца Даниэля Дюбуа, был довольно долгий перерыв, что ему, хотя бы из-за заслуг перед боксерским сообществом, можно было бы дать перед боем с серьезным противником — скажем, все дожидающимся своего шанса немцем Агитом Кабайелом — какой-то более или менее «разминочный». Но от этого-то веет не «разминочностью», а каким-то прямо цыганским шиком, надувательством в духе опытных наперсточников. Потребителю подсовывают подделку в шикарной упаковке. Все же знают, что между кикбоксингом и боксом, по правилам которого пройдет поединок, отнюдь не символическая, а огромная разница. Среди боксеров немало чемпионов с кикбоксерским бэкграундом, но все они в «смежном» виде поднимались постепенно. А Рико Верхувену, непобедимому чемпиону промоушена Glory, сразу подарили бой за титул.

Так что нет ничего странного, что участники шоу в предшествующие ему дни как могли старались внести в расклад, специалистами описанный предельно жестко — как скучнейший из самых скучных, потому что без помощи ног даже такой детина, как двухметровый Верхувен, мастера уклонов Усика не достанет, хоть какие-то интригующие штрихи.

Напоминание о том, что у голландца, как ни крути, есть в послужном списке профессиональный боксерский бой, не сработало. Все над ним уже успели посмеяться. Поединок 2014 года сохранился в базе данных BoxRec. Но она сохранила и послужной список соперника Верхувена — некого венгра Яноша Финферы, который до этого уступил досрочно во всех пяти проведенных поединках, а после столкновения со 120-килограммовым кикбоксером завершил карьеру.

Тогда Рико Верхувен испробовал еще один козырь. На ESPN вышло большое интервью с ним, в котором голландец рассказал, что с боксом плотно познакомился на самом деле гораздо раньше. Оказывается, в 2010 году он решил оттачивать боксерские навыки, необходимые и в кикбоксинге, под началом Питера Фьюри, известного тренера и дяди Тайсона Фьюри, главного соперника в жизни Александра Усика. Это в двух поединках против британца украинец добыл свой бесспорный королевский статус — притом что Фьюри котировался повыше. Сотрудничество Верхувена с дядей несостоявшегося короля длилось несколько лет и включало в себя в том числе спарринги с тогда молодым и подбиравшимся к вершине племянником. В памяти у голландца, как выяснилось, застряло прежде всего то, как он, даже надевая защитный шлем, все равно после полудюжины раундов, которые Фьюри, надо полагать, отрабатывал без напряга, не мог ничего видеть — глаза после ударов заплывали так, что и мелкой щелочки не оставалось. Так что бокс — это другое.

Алексей Доспехов