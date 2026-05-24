Следователи КБР выясняют обстоятельства смерти мэра Нальчика Таймураза Ахохова

Сотрудники Следственного комитета по Кабардино-Балкарской Республике приступили к процессуальной проверке в связи с уходом из жизни мэра столицы региона Таймураза Ахохова, тело которого было обнаружено в минувшее воскресенье, 24 мая 2025 года, сообщили в ведомстве.

В Кабардино-Балкарии развернуто доследственное мероприятие, посвященное установлению точных причин кончины главы администрации городского округа Нальчик. О старте проверочных действий в воскресенье проинформировала официальная пресс-служба республиканского управления СКР.

Согласно имеющейся на данный момент оперативной информации, 55-летний чиновник был найден без признаков жизни 24 мая 2025 года. Правоохранители сейчас активно восстанавливают картину произошедшего. В рамках следственных действий организован опрос членов семьи, сослуживцев и лиц, входивших в ближний круг общения покойного.

Руководство регионального следственного органа взяло на личный контроль ход текущей проверки и последующее принятие решения по ее итогам.

Как ранее информировал «Ъ-Кавказ», Таймураз Ахохов скончался на 55-м году жизни. Его карьера на посту градоначальника началась в апреле 2018 года, когда он стал исполняющим обязанности руководителя местной администрации. Окончательное утверждение в должности главы Нальчика состоялось 8 июня того же года. В настоящее время экспертам предстоит установить точные обстоятельства трагедии.

Станислав Маслаков