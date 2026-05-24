Ушел из жизни мэр Нальчика Таймураз Ахохов

Республику Кабардино-Балкария постигла утрата: на 55-м году жизни перестало биться сердце Таймураза Борисовича Ахохова, возглавлявшего муниципалитет Нальчика. Печальное известие обнародовала пресс-служба администрации главы республики.

Судьба и карьера покойного были неразрывно связаны с родной республикой. Уроженец города Баксан (1971 год), он начал свой профессиональный путь в 1996 году в структурах свободной экономической зоны Кабардино-Балкарии, где трудился ведущим специалистом.

Последующие годы его деятельности были связаны с фискальной системой. С 1998 года Ахохов работал в налоговых органах. За это время он вырос от начальника отдела кадров регионального Управления Министерства по налогам и сборам до заместителя руководителя Управления Федеральной налоговой службы по КБР. В его послужном списке также значатся должности начальника межрайонных инспекций ФНС по городу Нальчику и по республике, работа в налоговой полиции и подразделениях МВД, боровшихся с экономическими преступлениями.

Весной 2015-го он перешел на социальную стезю, став заместителем министра труда, занятости и соцзащиты КБР. Ключевой поворот в его биографии произошел в апреле 2018 года: 2 числа он был назначен исполняющим обязанности градоначальника Нальчика. Уже 8 июня того же года депутаты городского совета утвердили его в должности главы местной администрации столичного округа. Таймураз Ахохов руководил городом до последних дней своей жизни.

Станислав Маслаков