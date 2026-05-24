Венгрия размораживается в Брюсселе

Петер Мадьяр на предстоящей неделе впервые посетит Брюссель в качестве премьер-министра Венгрии. Цель — заключить с Еврокомиссией политическое соглашение, которое вновь откроет Будапешту доступ к европейским фондам. В рамках сделки Венгрия рассчитывает получить «триллионы форинтов» — более €17 млрд, заблокированных из-за прежних претензий ЕС к коррупции в Венгрии и «несоблюдению принципа верховенства закона». Если договориться не удастся, 31 августа €10,4 млрд из этой суммы будут безвозвратно утеряны. При этом между Мадьяром и Брюсселем уже проявились разногласия.

Фото: AP

На минувшей неделе у Петера Мадьяра, вступившего в должность 9 мая, была насыщенная международная повестка. Во вторник, 19 мая, политик начал первый зарубежный визит: он отправился в Польшу, с которой у предыдущего венгерского правительства — под руководством Виктора Орбана — отношения совсем не складывались. Перезагрузка удалась: в ходе переговоров с премьер-министром Польши Дональдом Туском было сказано немало слов о необходимости сотрудничества и сходстве позиций. А 21 мая Мадьяр поехал из Польши в Австрию, где провел переговоры с канцлером Кристианом Штокером.

Тем временем Будапешт на прошлой неделе посетила масштабная (более двух десятков человек) делегация Еврокомиссии. Целью было проведение переговоров о разблокировании предназначенных Венгрии средств ЕС, которые находятся в замороженном состоянии с декабря 2022 года. Обсудить все вопросы надо было до запланированного на эту неделю (точная дата по состоянию на воскресенье еще не называлась) визита Мадьяра в Брюссель.

В общей сложности Венгрии сейчас недоступно около €17 млрд. Деньги должны были быть выделены в рамках двух механизмов: Фонда сплочения (призван сократить неравенство между 27 государствами—членами ЕС) и созданного после пандемии COVID-19 Фонда восстановления и повышения устойчивости. Часть изначально заблокированных денег Будапешт уже потерял из-за пропущенного дедлайна реформ в конце 2025 года. Еще €10,4 млрд (€6,5 млрд безвозвратной помощи и €3,9 млрд займов) из нынешних €17 млрд могут быть утрачены окончательно 31 августа, если венгерские власти опять не успеют с реформами.

Кроме того, Венгрия остается единственной страной ЕС, чей запрос на участие в инициативе SAFE — низкопроцентных кредитах Еврокомиссии на оборонные нужды — пока не одобрен. Речь идет о заявке примерно на €16 млрд. Также Будапешт продолжает платить €1 млн в день по решению Суда ЕС из-за миграционных правил, принятых при прежнем кабинете.

Тем временем деньги венгерскому правительству крайне нужны: Мадьяр унаследовал от Орбана растущий бюджетный дефицит и экономику, которая едва выбралась из рецессии в первом квартале после многих лет застоя.

Визит в Брюссель станет для Петера Мадьяра вторым после состоявшихся 12 апреля выборов, но первым в роли премьер-министра. 29 апреля, еще до инаугурации, он съездил в штаб-квартиру Еврокомиссии на переговоры с главой этого ключевого органа ЕС Урсулой фон дер Ляйен, которая не скрывала радости после победы Мадьяра (она говорила, что «сердце Европы теперь бьется в Венгрии сильнее»). После той встречи Мадьяр сообщил в соцсети X, что встреча была «крайне конструктивной и продуктивной». «Средства ЕС скоро начнут поступать в Венгрию, что позволит нам запустить венгерскую экономику и обеспечить все необходимое для функционирующей и гуманной страны»,— добавил он.

В рамках нынешнего визита планируется оформить сделку документально. Ранее Мадьяр обозначил четыре направления реформ, которые, по его расчетам, помогут разморозить средства: вступление Венгрии в Европейскую прокуратуру (EPPO; к этому независимому органу ЕС пока не присоединились лишь Венгрия, Дания и Ирландия), восстановление независимости судов и правоохранительных органов, гарантии свободы прессы, обеспечение автономии университетов.

Между тем Брюссель ранее установил для венгерского правительства 27 условий (так называемых супервех), выполнение которых необходимо для разблокирования денег.

Среди них — усиление борьбы с коррупцией, обеспечение прозрачности государственных закупок и независимости судебной системы, снятие вето на новый пакет санкций против Москвы, полное уважение основных прав и свобод.

По большей части эти требования у Мадьяра возражений не вызывают. Но по некоторым темам требуются глубокие законодательные изменения, на которые нужна не одна неделя. По подсчетам венгерского издания Telex, к настоящему моменту из 27 «супервех» правительство выполнило лишь четыре, да и то с оговорками.

По данным источников западных СМИ, на переговорах с делегацией Еврокомиссии, состоявшихся в Будапеште на прошлой неделе, было два основных предмета спора: перспективы пенсионной и налоговой реформ. Премьер Мадьяр утверждает, что изменения, навязываемые Брюсселем, станут дополнительным бременем для системы государственных финансов.

Кроме того, есть тема, по которой Мадьяр занимает де-факто ту же позицию, что и Орбан: миграция. Ранее нынешний премьер выступал против механизма солидарности, призванного распределить миграционную нагрузку между странами ЕС. Впрочем, Мадьяр обещал «технически и юридически отрегулировать» разногласия с Брюсселем по этому поводу. А будучи 21 мая в Вене, он заверил канцлера Штокера, что «Венгрия будет защищать внешние границы Европы, и Австрии или кому-либо еще не придется беспокоиться насчет проникновения нелегальных мигрантов».

Еще один деликатный вопрос — судьба закупок российских энергоносителей. В то время как Брюссель нацелен на полный отказ от такого импорта, Петер Мадьяр уверен, что это неоправданно. В интервью газете Rzeczpospolita в ходе визита в Польшу он выразил уверенность в том, что после окончания украинского конфликта весь Евросоюз вернется к закупке российского газа, потому что он дешевле аналогов. «Нам нужно быть конкурентоспособными, Венгрии, Польше. А для этого крайне важны низкие цены на энергоносители»,— сказал венгерский премьер, по сути повторяя мысли по этой теме своего предшественника Виктора Орбана.

Наконец, между Будапештом и Брюсселем потенциально могут возникнуть разногласия по вопросу об отношениях с Киевом. С одной стороны, Мадьяр готов к перезагрузке отношений с украинским руководством и, в частности, уже не стал противиться европейскому кредиту для Украины на сумму €90 млрд (эта инициатива вызывала категорическое неприятие в правительстве Орбана). Однако, например, по вопросу о языковых, культурных и других правах венгерского меньшинства в украинском Закарпатье он настроен максимально жестко. Петер

Мадьяр утверждает, что начало переговоров по вступлению Украины в ЕС станет возможно только после того, как ситуация с венграми, живущими на украинской территории, будет полностью урегулирована.

Показательна ситуация, произошедшая с венгерским запретом на импорт сельскохозяйственной продукции с Украины, введенным при Орбане. 14 мая, уже после инаугурации Мадьяра, этот пакет мер прекратил действие. Но, как пояснили в Будапеште позднее, это произошло из-за некой процедурной ошибки. 22 мая Петер Мадьяр заявил, что запрет восстановлен.

Новый венгерский премьер не может не учитывать настроения своего электората. К примеру, только 24% из тех, кто проголосовал за партию Мадьяра, поддерживают оказание Киеву финансовой поддержки и лишь 12% — предоставление военной помощи. Удастся ли Мадьяру балансировать между своими избирателями и желанием перезагрузить отношения с Брюсселем, пока остается под вопросом.

Николай Амелин