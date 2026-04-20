Венгерский транш-бросок

После победы оппозиционной «Тисы» на парламентских выборах в Венгрии ее лидер Петер Мадьяр начал переговоры с Еврокомиссией о разморозке выделенных стране ранее многомиллиардных траншей. Часть этих денег может сгореть уже к концу августа, а другая — так и остаться заблокированной из-за нежелания Мадьяра менять миграционную политику страны. У нового лидера Венгрии тоже есть рычаги влияния на Брюссель, включая право вето на выделение кредита Украине объемом €90 млрд. Как ожидается, сторонам предстоит жесткий торг, итоги которого будут ясны лишь после приведения нового правительства к присяге, а это произойдет не раньше середины мая.

Петер Мадьяр

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

В Будапеште 18 и 19 апреля прошли технические консультации между представителями Еврокомиссии и лидером оппозиционной «Тисы» Петером Мадьяром и его сторонниками. Эти встречи стали продолжением его разговора с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен о разморозке ранее выделенных Венгрии субсидий и дешевых кредитов из европейских фондов. Речь идет о сумме в несколько десятков миллиардов евро, часть из которых может сгореть уже в конце августа 2026 года. В рамках предвыборной кампании Мадьяр обещал решить этот вопрос и теперь принялся за дело в условиях жестких сроков. Несмотря на то что председатель «Тисы» вступит в должность премьер-министра примерно в середине мая, его мандат (у «Тисы» 141 место в парламенте из 199) позволяет ему подготовить почву для решений уже сейчас.

«Миллиарды евро из фондов ЕС по праву принадлежат Венгрии и венгерскому народу. Без этих средств невозможно будет запустить венгерскую экономику»,— заявил Мадьяр по итогам переговоров с представителями ЕК, отметив, что «финансирование ЕС — это не благотворительность, а справедливая отдача за вклад венгров в ЕС». Он пообещал посетить Брюссель после вступления в должность и заключить всеобъемлющее соглашение для разморозки средств, а также выполнить требования ЕК. Прошедшую встречу он назвал «первым шагом в сложном, но необходимом процессе».

Деньги из европейских фондов — больше €10 млрд из фондов сплочения и еще почти €7 млрд из постковидного фонда восстановления — были заблокированы еще в конце 2022 года на фоне спора о верховенстве права между Будапештом и Брюсселем.

Правительство премьер-министра Виктора Орбана предпринимало попытки разморозить эти деньги, однако не было готово выполнить все требования ЕК, а их набралось сразу 27.

Позднее Брюссель также заморозил предварительно одобренную кредитную линию примерно на €4 млрд. Кроме того, в марте была отложена заявка Венгрии на получение оборонных кредитов по программе SAFE из-за вето страны на предоставление Украине кредита в €90 млрд.

С победой Мадьяра в Брюсселе вновь вспомнили о 27 требованиях к Будапешту, которые включают среди прочего проведение судебной реформы, повышение независимости учебных заведений и СМИ. Все пункты требуют детальной проработки и времени, которого у нового правительства во главе с Мадьяром будет крайне мало: миллиарды из постковидного фонда могут просто сгореть, если Будапешт не представит ЕК план их освоения до 31 августа и в Брюсселе не пересмотрят свое решение по блокировке денег.

При этом и у самого Брюсселя ограничено пространство для маневра: обещанные Украине €90 млрд нужны стране уже сейчас, но вряд ли будут разблокированы ранее середины мая, когда Мадьяр сядет в кресло премьера.

Уходящий со своего поста Орбан уже заявил 19 апреля, что не снимет вето, пока Киев не запустит нефтепровод «Дружба» и в Венгрию не начнет поступать российская нефть.

Этот вопрос находится в подвешенном состоянии еще с конца января: тогда в Киеве заявили о повреждении инфраструктуры трубопровода. Сам Мадьяр говорил, что ожидает возобновления поставок на неделе с 20 апреля, однако в Еврокомиссии настроены менее оптимистично: на брифинге 20 апреля представитель ЕК Олоф Джилл заявил, что не может подтвердить сроки запуска «Дружбы», но заверил, что Брюссель работает и с Киевом, и с Будапештом для разрешения ситуации. Уже 21 апреля в Брюсселе пройдет встреча министров иностранных дел ЕС, на которой при возобновлении прокачки нефти Венгрия могла бы снять вето. Однако европейские чиновники не рассчитывают на такой сценарий и даже считают, что главы МИД Венгрии Петера Сийярто на встрече попросту не будет.

В таких условиях торг между Будапештом и Брюсселем за европейские деньги приобретает новое измерение. И его успех будет во многом зависеть не только от позиции Киева, но и от готовности обеих сторон пойти на уступки друг другу. При этом высок риск того, что даже в случае договоренности по выделению Венгрии замороженных средств страна по-прежнему будет недополучать в свой бюджет десятки миллионов евро ежегодно из-за своей миграционной политики. Суд ЕС признал Венгрию виновной в нарушении законодательства о предоставлении убежища в июне 2024 года и оштрафовал ее на €200 млн, а также начал начислять пени по €1 млн в день за отказ изменить свою политику на этом направлении. Мадьяр уже заявил, что продолжит жесткую линию своего предшественника по борьбе с миграцией, и велика вероятность, что европейские штрафы останутся в силе. Возможно, будущий премьер попытается исправить положение на бумаге, но неясно, устроит ли такой вариант Брюссель.

Вероника Вишнякова