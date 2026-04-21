Нефть в обмен на евро

22 апреля в эпопее с прекращением поставок нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» и блокированием Будапештом кредита ЕС Украине на €90 млрд может быть поставлена точка. Если Киев успеет возобновить транзит российской нефти до встречи послов ЕС в среду, то Венгрия может в тот же день разблокировать процедуру выдачи денег Украине. В таком случае первый транш может поступить на украинские счета уже в мае. А вот скорого возвращения к вопросу принятия 20-го пакета санкций в отношении России европейские дипломаты не ждут. Причины кроются не только в необходимости снять вето Венгрии и Словакии, но и в несогласии других членов ЕС с отдельными положениями этого пакета.

О том, что вопрос выделения Украине кредита ЕС на €90 млрд может быть решен уже 22 апреля, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас перед заседанием глав МИД ЕС в Люксембурге во вторник. Она пояснила, что ожидает положительного решения. Такая перемена позиции спустя почти два месяца после того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на этот кредит, связана с тем, что Украина готовится возобновить транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба». По данным источников агентства Bloomberg, на 21 апреля назначены технические испытания трубопровода. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что в Москве готовы к возобновлению поставок нефти, отметив, что они зависят от того, откроют ли в Киеве трубу.

Поставки российской нефти в Венгрию и Словакию через Украину прекратились в конце января 2026 года. Киев связал это с неисправностью инфраструктуры «Дружбы» в результате российского удара. В Будапеште и Братиславе к такому объяснению отнеслись со скептицизмом, усмотрев в нем попытку повлиять на парламентские выборы в Венгрии. Страны пытались привлечь к решению проблемы Еврокомиссию, но европейским чиновникам и экспертам так и не удалось оценить состояние нефтепровода: власти Украины их к нему просто не допустили.

Но уже после того, как на парламентских выборах в Венгрии победила оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром, президент Владимир Зеленский сообщил о возможности возобновления транзита нефти через Украину.

20 апреля Мадьяр призвал Зеленского восстановить поставки нефти по «Дружбе» и указал, что не потерпит шантажа в этом вопросе. «Я бы не рекомендовал президенту Украины идти по этому пути»,— заявил лидер «Тисы», добавив, что «не только Венгрия, но и Европа не примет, если он будет стремиться пересмотреть уже согласованные вещи и шантажировать европейских лидеров». «Это все равно что получить приглашение на ужин, принять его, а потом начать шантажировать: если это будет не лечо, я сделаю то-то и то-то»,— сказал Мадьяр.

Несмотря на победу «Тисы», вопрос снятия вето на выделение Украине многомиллиардного кредита по-прежнему находится в руках правительства Орбана: Мадьяр вступит в свои права не ранее середины мая. Но уходящий премьер уже заявил 19 апреля, что будет готов снять вето в случае, если российская нефть вновь потечет в Венгрию. В оппозиции и в Брюсселе надеются, что так и будет. По данным Politico, на фоне общего оптимизма председательствующий в ЕС Кипр включил вопрос о выделении Украине кредита на €90 млрд в повестку заседания послов стран—членов ЕС, намеченного на 22 апреля. Если к этому моменту прокачка нефти возобновится, то, убеждены собеседники Politico, вето Венгрии будет снято. Предполагается, что первый транш кредита будет переведен Киеву уже в мае.

Однако, если вопрос с выделением кредита может быть решен быстро, с принятием 20-го пакета санкций в отношении России дела обстоят сложнее. Politico опросило ряд европейских дипломатов, и все они назвали приоритетом выделение средств Украине. Часть источников издания выразили скепсис по поводу возвращения к обсуждению санкций. Причина кроется не только в вето Венгрии и Словакии, но и в том, что сам пакет содержит ряд чувствительных пунктов, с которыми согласны не все страны—члены объединения. В частности, Греция и Кипр опасаются за безопасность судоходства на Средиземном море из-за предложения по борьбе с «теневым флотом», которое подразумевает перехват танкеров с российской нефтью. На этом фоне, даже если вето Венгрии и Словакии будет снято, для одобрения 20-го пакета санкций могут появиться новые препятствия. При этом дискуссия по этому вопросу вряд ли будет возобновлена до приведения кабинета Мадьяра к присяге.

Вероника Вишнякова