Европа отмечает взятие Будапешта

Поражение правящей партии Венгрии на выборах 12 апреля вызвало ликование европейских лидеров, расценивших победу оппозиции как начало восстановления отношений с ЕС. Уход премьера Виктора Орбана упростит процедуру принятия ключевых решений, включая выделение кредита Украине, однако создаст для ЕС и новые риски. Низвержение главного союзника президента Трампа в Европе еще больше обострит ее отношения с США, а также лишит Брюссель предлога для того, чтобы в условиях острой нехватки средств начать сворачивать финансирование Киева.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер (слева направо)

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters Премьер-министр Польши Дональд Туск, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер (слева направо)

Понедельник, 13 апреля, стал редким счастливым днем для европейских лидеров, активно комментировавших новости об итогах парламентских выборов в Венгрии. Поражение на выборах Виктора Орбана вызвало у глав правительств стран ЕС чувство эйфории. В первых рядах тех, кто бросился поздравить будущего венгерского премьера Петера Мадьяра, оказались лидеры Польши, Германии, Франции, Британии, руководители ЕС и НАТО.

«Венгрия. Польша. Европа. Снова вместе. Славная победа, дорогие друзья!» — написал в соцсети Х премьер-министр Польши Дональд Туск, добавив в свой пост фразу на венгерском языке: «Ruszik haza» («Русские, идите домой»).

Президент Франции Эмманюэль Макрон приветствовал «приверженность венгерского народа ценностям Европейского союза и приверженность Венгрии Европе», а также призвал «вместе двигаться вперед к более суверенной Европе».

Британский премьер Кир Стармер назвал победу оппозиционной партии «Тиса» «историческим моментом не только для Венгрии, но и для европейской демократии».

Главная мысль о том, что Венгрия возвращается в Европу, содержалась и в посланиях главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, председателя Евросовета Антониу Кошты и председателя Европарламента Роберты Метсолы.

Среди поздравлений европейских лидеров несколько выбивалось по тону заявление премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которая не только приветствовала «убедительную победу» партии Петера Мадьяра, но и в отличие от коллег из ЕС нашла добрые слова и для Виктора Орбана, поблагодарив его за «активное сотрудничество на протяжении многих лет». «Знаю, что, даже находясь в оппозиции, он продолжит служить своей нации»,— подчеркнула итальянский премьер.

Заявления лидеров европейских правых партий кардинально отличаются по тону от победной риторики руководства ЕС. «Удовлетворение, выраженное Европейской комиссией, которая постоянно превышает свои полномочия и пределы компетенции в ущерб суверенитету народов, должно вызвать у венгров беспокойство по поводу сохранения этой свободы, которую они столько лет отстаивали ценой больших усилий»,— написала на своей странице в соцсети Х глава парламентской фракции правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Еще более резкое заявление сделал лидер нидерландской крайне правой Партии свободы Герт Вилдерс, по мнению которого с уходом Виктора Орбана у руководства стран ЕС остались одни слабые политики. Среди них Герт Вилдерс назвал канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Нидерландов Роба Йеттена и премьер-министра Испании Педро Санчеса. «Орбан занимал жесткую позицию по вопросам миграции и выступал против леволиберальной повестки. Благодаря ему Будапешт стал оазисом безопасности по сравнению с Амстердамом, Брюсселем или Парижем. Печальный день»,— написал Вилдерс в соцсети Х.

Помимо дальнейшей поляризации Европы еще одним последствием ухода Виктора Орбана станет рост напряженности в отношениях между Вашингтоном и Брюсселем.

Как отмечает газета The New York Times, глава Белого дома, называвший Орбана своим другом и даже направивший в Будапешт для его поддержки вице-президента Джей Ди Вэнса, стал одним из главных проигравших на выборах в Венгрии. По мнению издания, проголосовав против Орбана, венгерские избиратели тем самым выразили свое негативное отношение и к президенту Трампу, а ликующие по поводу победы оппозиционного кандидата европейские политики бросили новый вызов главе Белого дома на фоне разногласий по поводу операции в Иране и будущего НАТО.

После ухода Виктора Орбана, который был непримиримым оппонентом Киева, на саммитах Евросоюза накладывая вето на решения о выделении помощи Украине, а также выступал против антироссийских санкций ЕС и сохранение поставок российских энергоносителей в Европу, вопрос о том, как изменится внешняя политика Будапешта, остается открытым.

«Мы восстановим функционирование институтов, обеспечивающих демократию и ее независимость. Венгрия вновь станет сильным союзником в Европейском союзе и НАТО»,— заявил после победы на выборах Петер Мадьяр, пообещав, что Венгрия «не будет ничьим вассалом».

Ранее он заявлял о том, что новое правительство страны будет не «проукраинским, а провенгерским», а также высказался за активизацию регионального сотрудничества Вышеградской группы, в которую также входят Словакия и Чехия. Кроме того, по его словам, Венгрия должна решить вопрос о возвращении Евросоюзом причитающихся ей средств из бюджета и специальных фондов ЕС, которые ранее Брюссель заблокировал по политическим причинам.

Еще одним громким заявлением Мадьяра после победы на выборах стало его признание того, что Будапешт не сможет отказаться от российских энергоносителей, как того требует руководство ЕС. «Нам придется сесть за стол переговоров с российским президентом. Географическое положение ни России, ни Венгрии не изменится. Наша энергетическая зависимость от России также сохранится»,— заявил Мадьяр.

«Венгрия сделала свой выбор, мы с уважением относимся к этому выбору, мы рассчитываем на то, что продолжим наши весьма прагматичные контакты с новым руководством Венгрии»,— прокомментировал итоги выборов в Венгрии пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Надо набраться терпения и посмотреть, что будет происходить. Мы, еще раз повторяю, заинтересованы в выстраивании добрых отношений с Венгрией, как и со всеми странами Европы. Мы знаем, что в отношении европейских стран пока, к сожалению, о взаимности говорить не приходится, но Россия открыта к диалогу»,— добавил господин Песков, отвечая на вопрос, ожидает ли Россия, что новое правительство Венгрии разблокирует кредит Украине в €90 млрд.

Сергей Строкань