Из «Зенита» выпустили воздух

Баскетболисты «Зенита» упустили шанс выйти в финал Единой лиги ВТБ, проиграв в Казани пятый матч серии УНИКСу со счетом 66:83. Многие ждали успеха сине-бело-голубых и в этой дуэли, потому что предыдущую они провели хорошо, но команда откровенно разочаровала. Одним из самых грустных на трибуне был председатель совета директоров петербургского клуба Александр Медведев. Общий счет противостояния — 3-2 в пользу «Зенита», следующий, шестой матч пройдет в Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Медведев отвечает за результаты баскетбольного «Зенита» в роли его главного руководителя

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Александр Медведев отвечает за результаты баскетбольного «Зенита» в роли его главного руководителя

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Александр Медведев отвечает за результаты баскетбольного «Зенита» в роли его главного руководителя. Футбольный «Зенит», где он играет роль советника главы правления клуба (этот пост занимает Константин Зырянов, бывший футболист команды), в этом сезоне со своей задачей справился — выиграл чемпионат России. В хоккейном СКА Медведев больше ни за что не отвечает: его смыла кадровая реформа, случившаяся прошлым летом. В результате нее к управлению хоккейным клубом пришли другие люди из «Газпрома». И неизвестно, стоила ли перемена свеч: СКА вылетел из Кубка Гагарина в первом раунде, уступив ЦСКА в серии 1-4. Правда, удалось сократить бюджет клуба, что признали успехом. И убрать подальше от клуба Романа Ротенберга, с которым было мало шансов на уверенное развитие.

У баскетбольного «Зенита» бюджет на уровне грандов Единой лиги ВТБ, главного соревнования в нашем мужском баскетболе, и от «Зенита», в общем-то, ждут победы. По итогам первого раунда плей-офф петербургская команда прошла «Уралмаш» из Екатеринбурга, выиграв серию 3-1. Дальше судьба столкнула зенитовцев с УНИКСом из Казани, который занял в регулярном чемпионате второе место следом за ЦСКА, «Зенит» финишировал третьим.

В первом матче полуфинальной серии плей-офф, где сражение идет до четырех побед одной из команд, сине-бело-голубые проиграли в Казани 104:107 в овертайме. Но уже ответную встречу, прошедшую также в столице Татарстана, выиграли 78:69. А первая домашняя, состоявшаяся на площадке КСК «Арена», завершилась и вовсе триумфом петербуржцев 103:74. УНИКС вообще редко пропускает так много, его козырем считается надежная защита. Забрал «Зенит» и следующую дуэль, пусть с более скромным результатом, выиграв 81:77.

После этих успехов горячие головы стали думать, что серия у «Зенита», что называется, в кармане. Можно было выйти в финал Единой лиги ВТБ уже в пятницу вечером, обыграв УНИКС на его площадке. Но волжане сдаваться не собирались. У тамошних любителей спорта и так днем ранее случилась большая спортивная неприятность: «Ак Барс» проиграл финал Кубка Гагарина по хоккею, уступив с общим счетом 2-4 ярославскому «Локомотиву» (тот завоевал главный трофей Континентальной хоккейной лиги второй год подряд). Расстраивать болельщиков еще и на баскетбольном паркете игрокам УНИКСа не хотелось. Они включили свою фирменную защиту и позволили «Зениту» взять верх только в одной четверти: самой первой, уступив в ней 20:23. Зато остальные выиграли: 22:20, 20:13, 21:10. Из «Зенита» во второй половине матча словно выпустили воздух, что тренер петербургской команды Деян Радоньич объяснил хорошей игрой противника.

«Это была очень тяжелая в физическом плане игра,— сказал он после пятого матча.— Во второй половине УНИКС жестко защищался, играл агрессивно, хорошо действовал в переходных фазах. Мы потеряли контроль в нападении, допустили много ошибок, именно поэтому проиграли. Нам нужно разобрать эту игру и сделать все возможное, чтобы быть готовыми к следующему матчу».

Счет в серии сейчас 3-2 в пользу петербургской команды. Она вроде как считается фаворитом, потому что 25 мая примет казанцев в шестом матче на своей площадке. Но психологическое преимущество после последней победы на стороне УНИКСа. И как все повернется в этом противостоянии, сказать трудно.

Кирилл Легков