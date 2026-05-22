Главные новости за 22 мая. Ростов-на-Дону и область

В первом квартале 2026 года производство одежды в Ростовской области сократилось более чем на 72% год к году. Несмотря на общее снижение производства одежды, некоторые сегменты легкой промышленности продемонстрировали рост.

На Дону по инициативе губернатора реализована масштабная программа по замещению бюджетными кредитами дорогостоящих коммерческих заимствований муниципалитетов. В итоге, объем банковских кредитов в муниципальных образованиях снизился с 4,7 млрд руб. до 683 млн руб. или на 85,6%.

Задолженность потребителей холодной воды на Дону достигла 2,5 млрд руб. За год показатель вырос почти на 10%.

В первом квартале 2026 года Ростовская область увеличила экспорт зерна на треть.

В Ростове-на-Дону, по предварительным данным статистики, по полному кругу предприятий и организаций объем инвестиций в основной капитал в 2025 году составил 225 млрд руб.

Квалификационная коллегия судей Ростовской области приостановила отставку шести судей Ростова-на-Дону.