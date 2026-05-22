Областная ККС приостановила отставку шести ростовских судей

Квалификационная коллегия судей Ростовской области приостановила отставку шести судей Ростова-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба коллегии.

Основаниями для этого стал пп. 2 п. 1 ст. 13 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» (возбуждение уголовного дела в отношении судьи либо привлечение его в качестве обвиняемого по другому уголовному делу). Приостановление отставки предполагает это временное прекращение особого правового статуса, гарантий неприкосновенности и социальных выплат.

Коллегия приостановила отставку председателя Ленинского районного суда Ростова-на-Дону в отставке Алексея Куделина, председателя Советского районного суда Ростова-на-Дону в отставке Елены Коблевой, а таже судей Советского районного суда города в отставке Натальи Цмакаловой, Олега Батальщикова и Артура Маслова и мирового судьи судебного участка № 1 Советского судебного района Эльвиры Пономаревой.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», ноябре 2023 года судьи Советского райсуда были заподозрены в коррупции. Тогда обыски прошли прямо в здании суда: силовики нашли доказательства взяток за отмену решений мировых судей. В мае 2024 года возбудили дело против Елены Коблевой, а в июле ее арестовали. Конкретно ее осудили за эпизод декабря 2022 года: она взяла 500 тыс. руб. за отмену конфискации двух лодок и невода у рыбака-предпринимателя, чье дело о браконьерстве оценили в 100 тыс. руб. ущерба. В феврале 2026 года Краснодарский краевой суд приговорил Коблеву к 10 годам колонии общего режима по ч. 5 ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере) и конфисковал у нее 500 тыс. руб.

Наталья Шинкарева