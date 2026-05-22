В Ростове-на-Дону инвестиции в основной капитал достигли 225 млрд рублей

В Ростове-на-Дону, по предварительным данным статистики, по полному кругу предприятий и организаций объем инвестиций в основной капитал в 2025 году составил 225 млрд руб. Это 87,7% в сравнении с объемом финансовых вложений в 2024 году. Индекс физического объема — 80,4%, сообщили «Ъ-Ростов» в департаменте экономики областного центра.

Среди самых крупных реализуемых в Ростове-на-Дону проектов в ведомстве назвали строительство тракторного завода (инвестор – ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш», объем инвестиций — 17,1 млрд руб., 750 новых рабочих мест), завода по выпуску радиоэлектронной продукции (инвестор — ГК «Бештау», объем инвестиций — 8 млрд руб., 700 новых рабочих мест), многоквартирного жилого дома со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения и автостоянкой (инвестор — ООО СЗ «Домстрой». Объем инвестиций — 5 млрд руб. 130 новых рабочих мест — 130).

Кроме того, по 1,5 млрд руб. инвестируют в строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (инвестор — ЗАО «Агротранс», новых рабочих мест — 70) и реконструкцию мукомольного завода (инвестор — Вадим Калинич, новых рабочих мест — 600). Капиталовложения в строительство роботизированного склада для хранения и сортировки грузов с электрическим управлением и стеллажным оборудованием достигают 700 млн руб. Инвестор — ООО «СКЛП». Новых рабочих мест — 41.

В департаменте экономики Ростова-на-Дону также рассказали, что Перечень инвестпроектов Ростова-на-Дону включает более 50 проектов с общим объемом инвестиций свыше 900 млрд руб. Так, объем инвестиций в жилищное строительство (31%) составляет 914 руб., производство (24%) — более 31 млрд руб., сферы торговли и деловой активности (20%) — свыше 10 млрд руб. В проекты в туриндустрии объем капиталовложений превышает (3%) 1 млрд руб., социальной сферы (18%) — 11 млрд руб., транспортной (4%) — 800 млн руб.

Маргарита Синкевич