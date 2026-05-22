Власти Дона решили заместить бюджетными кредитами дорогие заимствования муниципалитетов

В Ростовской области по инициативе губернатора реализована масштабная программа по замещению бюджетными кредитами дорогостоящих коммерческих заимствований муниципалитетов. Об этом сообщила пресс-служба правительства Дона. В итоге, объем банковских кредитов в муниципальных образованиях снизился с 4,7 млрд руб. до 683 млн руб. или на 85,6%.

По информации пресс-службы, еще в 2025 году губернатор Ростовской области принял решение о замещении коммерческого долга городов и районов Дона бюджетными кредитами из регионального бюджета. «Данная мера направлена на снижение финансовой нагрузки на муниципалитеты, оптимизацию расходов на обслуживание долга и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов. На эти цели в 2026 году из областного бюджета выделено 2,7 млрд руб.», – уточнили в донском правительстве.

Бюджетные средства предоставляются на срок до пяти лет под 0,1% годовых. Они имеют целевое назначение – на погашение банковских кредитов, сложившихся на 1 августа 2025 года. В апреле 2026-го деньги в полном объеме перечислены в муниципальные образования.

Как сообщил в своем канале МАХ губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, региональный минфин подсчитал результат после реализации решения о переводе дорогих банковских кредитов в бюджетные заимствования по льготной ставке. «В итоге, мы сэкономим десятки миллионов рублей. Города и районы получат эти деньги в распоряжение на свои нужды. 188 млн рублей экономии пойдут на развитие территорий: обновление школ, благоустройство дворов, модернизацию инфраструктуры. Мы обеспечим условия, чтобы каждый бюджетный рубль работал максимально эффективно», – подчеркнул глава Дона.

Владимир Андреев