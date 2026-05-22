Задолженность потребителей холодной воды на Дону достигла 2,5 млрд рублей

В Ростовской области долг потребителей за холодную воду достиг 2,5 млрд руб. За год показатель вырос почти на 10%. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на данные «Ростовводоканала».

По данным компании, из общей суммы задолженность физических лиц составила 2 млрд руб., управляющих организаций и садовых товариществ — 330,9 млн руб., промышленных предприятий и других юрлиц — 238,3 млн руб.

При этом в «Ростовводоканале» отмечают заметное снижение аварийности. За последние пять лет количество аварий на водопроводных сетях уменьшилось на 14,5%. В 2025 году их число снизилось еще на 3,3% в сравнении с 2024 годом, достигнув 348 случаев вместо 360 в предыдущем году.

По итогам 2026 года компания планирует сохранить тенденцию к снижению аварийности.

Наталья Белоштейн