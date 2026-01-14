На разработку схемы электроснабжения в будущей тамбовской ОЭЗ выделили 10 млн

АО «Корпорация развития Тамбовской области» объявила конкурс на разработку схемы внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств создаваемой особой экономической зоны (ОЭЗ) «Тамбов». Начальная стоимость договора — 9,9 млн руб. Это следует из документации торгов.

Проектирование разделено на два этапа. В рамках первой очереди подрядчик должен за 50 дней проанализировать энергосистему, разработать и сравнить варианты схемы внешнего электроснабжения для выбора оптимальной. Второй этап, на который отводится 40 дней, предполагает непосредственно проектирование. Оно будет осуществляться в сотрудничестве с филиалом АО «СО ЕЭС» «ОДУ Центра» и ПАО «Россети».

Согласно документации, работы связаны с планами по вводу в 2030 году новых потребителей электроэнергии суммарной мощностью 250 МВт и должны учитывать условия формирования баланса мощности в энергосистеме региона.

Подавать заявки на конкурс можно до 20 января, итоги подведут 21-го.

В начале 2025 года тамбовский губернатор Евгений Первышов представил проект ОЭЗ министру экономразвития РФ Максиму Решетникову. Инициатива получила одобрение на федеральном уровне. На Петербургском международном экономическом форуме господин Первышов подписал соглашение о создании промышленного производства в будущей ОЭЗ. Инвестиции в проект, который планирует реализовать ООО «Металл сервис», составят 10,8 млрд руб. На пресс-конференции в ноябре прошлого года губернатор сообщил, что более десяти инвесторов интересуются возможностью стать резидентами преференциальной зоны. Прорабатываются предварительные соглашения.

Кабира Гасанова