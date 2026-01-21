Тамбовские власти выделили под ОЭЗ более 387 га на периферии облцентра

Площадка под размещение особой экономической зоны «Тамбов» опредлена на пяти земельных участках общей площадью 387,6 га на границе облцентра и Тамбовского муниципального округа. Об этом сообщили «Ъ-Черноземье» в пресс-службе регионального правительства.

Земля уже закреплена в документах территориального планирования региона за ОЭЗ. Сейчас идет формирование единого земельного массива, объединяющего участки, расположенные в границах двух муниципалитетов. Власти отмечают, что сформирован план мероприятий с указанием ответственных лиц и сроков реализации: «Работа уже ведется».

Подача пакета документов на получение статуса особой экономической зоны и соответствующее решение ожидаются в 2026 году. После этого в первые пять лет предполагается этап создания базовой инфраструктуры, а также строительство и запуск первых предприятий.

Перечень будущих резидентов пока не раскрывается. Сейчас вместе с чиновниками инвесторы готовят проектную документацию, которая должна войти в состав общей заявки региона. Параллельно регион приступил к подготовке по обеспечению будущей ОЭЗ инфраструктурой — оценены возможности, разрабатывается проект планировки территории.

Стоимость всех инженерных мощностей станет понятна после завершения проекта. Чиновники уже приступили к поиску подрядчика по разработке схемы внешнего электроснабжения энергопринимающих установок ОЭЗ. 14 января стало известно, что АО «Корпорация развития Тамбовской области» объявила соответствующий конкурс за 10 млн руб.

Ранее глава Тамбовской области не стал называть имена потенциальных резидентов, подчеркнув, что для этого необходимо дождаться согласия правительства РФ на создание ОЭЗ. Пока заявка в федеральный кабмин находится в стадии разработки. В начале года власти региона рассматривали вариант создания преференциальной зоны в Мичуринском округе на площади 126 га, объем инвестиций в этот проект оценивался в 20 млрд руб.

Анна Швечикова