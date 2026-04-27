Более 800 млрд инвестиций планируют привлечь тамбовские власти за четыре года

С 2026 по 2030 год в экономику Тамбовской области власти планируют привлечь более 800 млрд руб. частных инвестиций в основной капитал. Это следует из опубликованного на сайте облправительства проекта постановления о внесении изменений в госпрограмму региона «Экономическое развитие и инновационная экономика».

В документе указано, что в рамках госпрограммы к 2030 году в области хотят запустить новый инвестиционный цикл и улучшить деловой климат, а также ускорить технологическое развитие и повысить производительность труда. В правительстве планируют обеспечить рост дохода на одного работника малого и среднего бизнеса в 1,2 раза больше увеличения объема валового внутреннего продукта (в реальном выражении — почти на 20%).

Среди основных инструментов власти Тамбовской области рассматривают подготовку документов для создания особой экономической зоны (ОЭЗ) — финансирование получит АО «Корпорация развития Тамбовской области». 14 января стало известно, что компания объявила конкурс на разработку схемы внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств ОЭЗ «Тамбов» с начальной стоимостью договора 9,9 млн руб. Победителем торгов стало московское ООО «Жилстройпроект» Сергея Ковалева и Вячеслава Леонова, предложившее за свои услуги 9 млн руб. Также в регионе могут появиться стимулирующие выплаты для муниципалитетов за работу по привлечению инвестиций.

По предварительным данным за 2025 год, объем инвестиций в основной капитал Тамбовской области составил 102,5 млрд руб. — 93,5% к уровню предыдущего года, а с 2023 года по 2025-й в экономику региона привлечено 292,2 млрд руб.

В конце марта «Ъ-Черноземье» писал, что в Тамбовской области инвестиции в основной капитал предприятий сократились не так сильно, как в других областях макрорегиона. В среднем же предприятия Черноземья стали на 15% меньше вкладываться в развитие.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Мария Свиридова