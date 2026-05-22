Полиция Петербурга помогла блогеру из Казахстана избежать депортации

Полиция Петербурга и Ленинградской области разрешила ситуацию с блогером из Казахстана Иваном Черкашиным, который ранее столкнулся со сложностями при продлении срока временного пребывания в России. Вопрос взяли на контроль руководители миграционной службы МВД России и уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, сообщили в пресс-службе МВД России.

Блогера пригласили в главное управление, где разъяснили необходимость подать заявление о продлении срока пребывания. Документ оформили на месте. Сотрудники полиции также рассказали Черкашину, что ему следует сделать для получения миграционного статуса, дающего право на длительное проживание в России, и пообещали содействие, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ранее блогер, который пропагандирует в своих видео достоинства работы на заводе, сообщил, что ему грозит выдворение из РФ. По его словам, при очередном въезде в Россию в декабре его ошибочно оформили как вновь прибывшего иностранного гражданина, и добиться урегулирования ситуации долгое время не удавалось.

Карина Дроздецкая