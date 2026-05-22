Автор дубля в победном матче «Локомотива» оценил плей-офф

Нападающий ХК «Локомотив» Егор Сурин назвал прошедший плей-офф эмоционально тяжелым. Об этом он сказал в эфире «Матч ТВ» после второй подряд победы ярославской команды в розыгрыше Кубка Гагарина.

Егор Сурин (в центре)

«Плей-офф тяжелый был. Не физически, а эмоционально. Для меня как для молодого игрока это первый такой длинный сезон. Все матчи сыграл. Приходилось в другом искать эмоции. Одной из моих целей было выиграть трофей на выезде. Было интересно, каково это. И вот это случилось»,— приводит «Матч ТВ» слова Сурина.

Молодой игрок «Локомотива» также прокомментировал решение наставника команды Боба Хартли завершить карьеру.

«Хороший опыт с североамериканским тренером, подучили английский. Он много деталей подсказывает. Было приятно с ним поработать. Надеюсь, благодаря Бобу у меня будет хорошее будущее. Буду ему благодарен»,— пояснил форвард.

Ранее по поводу ухода Хартли высказался президент КХЛ Алексей Морозов.

21 мая 2026 года ярославский «Локомотив» стал двухкратным обладателем Кубка Гагарина. «Железнодорожники» в финальной серии обыграли казанский «Ак Барс». Первый свой Кубок команда завоевала в прошлом сезоне.

Алла Чижова