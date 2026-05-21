Боб Хартли покинет «Локомотив»

Главный тренер ХК «Локомотив» Боб Хартли завершает карьеру. Об этом он сказал после победы команды в Кубка Гагарина, сообщает «Матч ТВ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Я точно ухожу. Я уже устал и больше не буду работать»,— сказал Хартли.

В победной раздевалке наставник обратился к своим подопечным и поблагодарил их за прошедший сезон.

«Вы невероятные. Вы настоящие профессионалы. Вы не команда, вы семья. И для меня было честью вас тренировать»,— сказал наставник, возглавивший команду перед стартом сезона 2025/26.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 21 мая «Локомотив» стал двухкратным обладателем Кубка Гагарина.

Алла Чижова