Ярославский «Локомотив» вновь выиграл Кубок Гагарина

Ярославский ХК «Локомотив» выиграл в Казани шестой матч финальной серии против «Ак Барса» и выиграл Кубок Гагарина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Счет был открыт уже на 5-й минуте матча гостями: нападающий «Локомотива» Никита Кирьянов набросил шайбу из-за ворот на пятак, откуда Егор Сурин отправил ее в сетку. Затем ярославцы получили большинство, но казанцы выстояли и пошли атаковать. Счет мог сравнять нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов, но он бросил выше перекладины. А уже через минуту в ворота вратаря казанцев Тимура Билялова залетела вторая шайба от Сурина: Кирьянов бросил от синей линии, шайба отлетела от лицевого борта на пятак, где ее пытался добить Красковский, но Билялов поставил щиток, а резко подлетевший на пятак Егор Сурин отправил потерянную из вида вратарем шайбу в сетку. В концовке удаление заработал сначала «Ак Барс», а затем и «Локомотив», но счет остался прежним. За период казанцы нанесли два броска в створ, в то время как гости — 7.

Во втором игровом отрезке казанцы прибавили и начали больше атаковать, а ярославцы на первых же минутах заработали удаление. За двухминутное большинство хозяева смогли создать лишь один опасный момент у ворот Даниила Исаева: Яшкин бросил с близкой дистанции, добить пытался Денисенко, но ярославский вратарь зафиксировал шайбу. По ходу периода «Локомотив» не только надежно и уверенно оборонялся, но и шел в контратаки и даже мог забивать: нападающий Максим Шалунов бросал из круга вбрасывания, но Билялов спас. Уже к концу периода много работы было у Даниила Исаева. Счет по итогам отрезка остался прежним — 0:2.

Третий период «Локомотив» начал в меньшинстве и выстоял его. «Ак Барс» пытался вернуться в игру, но ярославцы особо не давали. Спасали свои команды и вратари, особенно Даниил Исаев. Ближе к экватору судьи назначили обоюдное удаление, но и формат 4 на 4 прошел без шайб. За 7,5 минут до конца матча нападающий «Локомотива» Максим Шалунов убежал один на один с вратарем и пробил Билялова, доведя счет до 0:3. После пропущенной шайбы казанцы сняли вратаря и вшестером смогли забить в результате позиционной атаки — шайба на счету Нэйтана Тодда. Но и после гола продолжили играть с пустыми воротами и давить, и в итоге забил вторую в ворота «Локомотива» защитник Никита Лямкин. Затем наставники команд по очереди взяли тайм-ауты. Казанцы возобновили игру с пустыми воротами, но больше не забили. Счет в матче — 2:3.

По итогам шестого матча счет в серии стал 4:2 в пользу «Локомотива». Ярославская команда стала двухкратным обладателем Кубка Гагарина. Год назад, 21 мая 2025 года, «Локомотив» взял свой первый Кубок Гагарина.

Алла Чижова