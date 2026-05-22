Президент КХЛ о завершении карьеры Хартли: всему свое время

Президент КХЛ Алексей Морозов после победы «Локомотива» в Кубке Гагарина оценил решение наставника ярославской команды Боба Хартли завершить карьеру. Его слова приводит портал КХЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Боб Хартли (слева)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Боб Хартли (слева)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Всему приходит свое время, но думаю, что это – лучший момент для завершения карьеры после такой триумфальной победы»,— сказал господин Морозов.

Президент КХЛ назвал «Локомотив» лучшим в этом сезоне и поздравил команду со второй подряд победой в Кубке. Алексей Морозов заметил, что три раза подряд взять главный трофей КХЛ еще никому не удавалось.

«Три раза подряд в Лиге пока никто не побеждал. Желаем им удачи, у них это третий подряд финал, но вторая победа»,— сказал президент КХЛ.

21 мая 2026 года ярославский «Локомотив» стал двухкратным обладателем Кубка Гагарина. «Железнодорожники» в финальной серии обыграли казанский «Ак Барс». Прошлый Кубок команда завоевала в прошлом сезоне.

Алла Чижова