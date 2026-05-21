Игроки «Локомотива» оценили победу в Кубке Гагарина

Хоккеисты ярославского «Локомотива» после второй подряд победы в Кубке Гагарина вспомнили самые сложные моменты плей-офф, оценили шестой матч финала и посвятили завоевание главного трофея КХЛ погибшей команде.

Капитан команды Александр Елесин в победной раздевалке вспомнил ключевой матч полуфинальной серии с омским «Авангардом», когда ярославцы, находясь на грани вылета из розыгрыша Кубка Гагарина, за 33 секунды до конца матча сравняли счет, перевели игру в овертайм и победили.

«33 секунды было, все уже списали нас. Мы такой характер показали! Могу сказать вам лишь — один кубок хорошо, а два лучше»,— сказал Елесин.

Защитник «Локомотива» Алексей Береглазов стал вторым игроком, завоевавшим четыре Кубка Гагарина. Он рассказал, что второй год подряд побеждать было сложнее.

«Эмоции просто невероятные. Второй год подряд…Очень круто, горд быть частью такой команды. Каждая серия была по своему тяжелой, особенно финал. Сегодняшний матч — не исключение. Хоть и выигрывали, однако в конце пропустили две шайбы, но дотерпели. Тем приятнее»,— приводит «Матч ТВ» слова Береглазова.

На последних минутах матча спокойствие сохранял вратарь «Локомотива» Даниил Исаев, ставший самым ценным игроком плей-офф (MVP).

«Я спокойно делал свою работу, не переживал. Просто надо было удержать счет — это удалось. Ожидали MVP? Неожиданно. Рад, что получил награду»,— поделился Исаев.

А самый ценный игрок плей-офф прошлого года Александр Радулов признался в любви игрокам «Локомотива» после победы. Он, как и год назад, посвятил победу игрокам «Локомотива», погибшим в 2011 году.

«Они были с нами в каждом моменте, очень нам помогали. И 100% они нам помогли в тех 33 секундах, когда мы спасли серию с «Авангардом»,— сказал Радулов «Матч ТВ».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что после победы наставник «Локомотива» Боб Хартли заявил о завершении карьеры.

Алла Чижова