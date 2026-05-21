Вратаря «Локомотива» Даниила Исаева признали самым ценным игроком плей-офф

Вратарь ярославского ХК «Локомотив» Даниил Исаев стал самым ценным игроком плей-офф Кубка Гагарина. Об этом сообщили на церемонии после шестого матча финальной серии в Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Даниил Исаев впервые в карьере был признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ. Вратарь «Локомотива» провел 22 матча в розыгрыше Кубка Гагарина и одержал 16 побед»,— сообщили в КХЛ.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что «Локомотив» обыграл «Ак Барс» в шестом матче финала и стал двухкратным обладателем Кубка Гагарина.