На выставке «Металлообработка-2026» обсудили промышленную модернизацию

На фоне сохраняющегося давления на промышленный сектор и высокой стоимости заемного финансирования рынок металлообрабатывающего оборудования в России продолжает искать инструменты для модернизации производств. Одной из ключевых площадок для обсуждения этих вопросов вновь стала международная выставка «Металлообработка-2026», прошедшая в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба компании «Балтийский лизинг» Фото: пресс-служба компании «Балтийский лизинг»

«Балтийский лизинг» в рамках выставки представил специализированные решения для предприятий металлообрабатывающей отрасли. Компания работала как на собственном стенде, так и совместно с производителями оборудования. Ее специалисты проводили экспресс-расчеты сделок, консультировали клиентов по программам финансирования оборудования и обсуждали совместные предложения с производителями техники.

Как сообщают участники рынка, после снижения деловой активности в 2025 году и слабого старта 2026 года отрасль входила в выставку с осторожными ожиданиями. Однако спрос со стороны предприятий на модернизацию производств сохраняется, прежде всего в сегментах машиностроения, приборостроения, металлообработки и промышленной автоматизации.

Заместитель генерального директора компании «Балтийский лизинг» Андрей Костин отметил, что фактические результаты работы на выставке оказались существенно лучше ожиданий рынка.

«Перед началом выставки у многих участников действительно присутствовал определенный скептицизм. Рынок переживает непростой период: высокая стоимость финансирования, снижение инвестиционной активности, осторожность бизнеса в части капитальных вложений. Однако уже в первые дни стало понятно, что потребность предприятий в модернизации никуда не исчезла»,— прокомментировал Андрей Костин.

По его словам, металлообрабатывающая отрасль остается одной из наиболее устойчивых для рынка лизинга благодаря высокой ликвидности оборудования и устойчивости предприятий, работающих в промышленном секторе.

В компании подчеркивают, что сегмент промышленного оборудования — одно из стратегических направлений развития. По итогам 2025 года объем нового бизнеса «Балтийского лизинга» в сегменте машиностроительного, металлообрабатывающего и металлургического оборудования составил 11,5 млрд рублей.

«Мы видим, что предприятия все активнее переходят к системной модернизации производств. Для бизнеса сегодня важно не просто приобрести оборудование, а получить комплексное решение, позволяющее сохранить финансовую устойчивость и одновременно инвестировать в развитие. Именно поэтому мы последовательно усиливаем направление промышленного оборудования и расширяем сотрудничество с производителями техники»,— заявил первый заместитель генерального директора компании «Балтийский лизинг» Антон Сапожков.

В последние годы существенно меняется и структура запросов со стороны клиентов, добавил он. Если раньше предприятия в основном были ориентированы на обновление отдельных единиц техники, то сейчас речь все чаще идет о комплексной модернизации производственных линий, автоматизации процессов и внедрении цифровых решений.

ООО «Балтийский лизинг»