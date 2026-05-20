Британия запретила морские перевозки российского СПГ

Новый пакет санкций Великобритании включает в том числе запрет на морские перевозки сжиженного природного газа (СПГ) из России. Об этом сообщил британский премьер-министр Кир Стармер, выступая в парламенте.

«Это новый мощный пакет санкций, выходящий далеко за рамки существующих санкций. Это включает в себя новый запрет на морские перевозки сжиженного природного газа и новые запреты на поставки нефтепродуктов из России. Мы также выдали две краткосрочные лицензии для поэтапного введения новых санкций, защищая при этом потребителей в Великобритании»,— уточнил господин Стармер (цитата по «Прайму»).

19 мая правительство Великобритании бессрочно сняло запрет на импорт керосина и дизельного топлива, произведенных из российской нефти в третьих странах. Лицензия вступает в силу 20 мая, министр внутренних дел Великобритании может в любое время отозвать ее или приостановить.

В апреле Евросоюз ввел 20-й пакет антироссийских санкций, включающий запрет на предоставление с 2027 года услуг российским ледоколам и танкерам для СПГ. При этом в первые три месяца 2026 года Европа увеличила импорт российского СПГ из-за конфликта на Ближнем Востоке. На его фоне, по данным Bloomberg, Россия начала предлагать азиатским странам обходные схемы покупки российского СПГ, который находится под американскими санкциями. 18 мая Минфин США на 30 дней продлил действие лицензии, позволяющей покупку российской нефти и нефтепродуктов на мировом рынке.