Британия разрешила импорт из третьих стран дизтоплива и керосина из российской нефти

Правительство Великобритании бессрочно сняло запрет на импорт керосина и дизельного топлива, произведенных из российской нефти в третьих странах. Соответствующая информация приведена в лицензии, которую опубликовало Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI)..

Согласно тексту документа, ограничения не будут распространяться на нефтепродукты, подпадающие под товарные коды керосина (2710 19 21) и дизельного топлива (2710 19 42 или 2710 19 44). Лицензия вступает в силу 20 мая. Министр внутренних дел Великобритании может в любое время изменить лицензию, отозвать или приостановить ее действие.

18 мая Министерство финансов США на 30 дней продлило действие лицензии, позволяющей покупку российской нефти и нефтепродуктов на мировом рынке. Изначально Вашингтон выпустил лицензию для решения проблемы дефицита топлива, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке. По словам главы министерства Скотта Бессента, свыше 10 стран просили США продлить действие документа.