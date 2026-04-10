FT: Евросоюз увеличил импорт российского СПГ

В первые три месяца 2026 года Европа увеличила импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщила газета Financial Times.

Согласно данным Kpler, на которые ссылается издание, в первом квартале европейский импорт с «Ямал СПГ» составил 5 млн тонн, что выше показателя аналогичного периода прошлого года на 17%. По оценкам экологической некоммерческой организации Urgewald, страны Евросоюза заплатили за российский СПГ около €2,88 млрд.

За первые три месяца Евросоюз получил 69 из 71 партии (97%) СПГ от российской компании, пишет FT. При этом 25 из этих партий ЕС импортировал в марте. В аналогичном периоде 2025 года ЕС закупил лишь 87% от 68 партий — остальные грузы были направлены в Азию.

5 млн тонн природного газа, которые были поставлены в Европу за первые три месяца, показывают, что «европейские покупатели не хотят прекращать закупку российского СПГ»,— заявил активист Urgewald Себастьян Роттерс. По его словам, если в январе 2027 года вступит в силу запрет на импорт российского природного газа, «Ямалу СПГ» будет трудно найти других покупателей. Данные Еврокомиссии за 2026 год показывают, что более двух третей импортируемого в блок СПГ на сегодняшний день поступает из США.

Агентство Bloomberg сообщило 9 апреля, что после обострения ситуации на Ближнем Востоке Россия начала предлагать азиатским странам обходные схемы покупки российского СПГ, который находится под американскими санкциями. По словам одного из собеседников агентства, «малоизвестные российские и китайские посредники» предлагали газ с дисконтом 40% от спотовых котировок.