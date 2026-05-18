Минфин США подтвердил продление лицензии на операции с российской нефтью

США продлили на 30 дней действие лицензии на покупку российской нефти, которая уже погружена на танкеры. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент. Действие предыдущей лицензии истекло 16 мая.

«Лицензия поможет стабилизировать физический рынок сырой нефти и обеспечит поставки нефти в наиболее энергетически уязвимые страны»,— написал господин Бессент в соцсети Х.

По информации источника Reuters, об отсрочке Минфин США попросили несколько стран Персидского залива, поставки нефти в которые прервались из-за закрытия Ормузского пролива.

США выпустили лицензию 13 марта, чтобы решить проблему дефицита нефти на мировых рынках после эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Затем американский Минфин продлил действие документа до 16 мая. Более 10 стран попросили Минфин США продлить послабление санкций против российской нефти, сообщал Скотт Бессент.