Bloomberg: Россия предложила Азии тайно покупать санкционный СПГ со скидкой 40%

После обострения ситуации на Ближнем Востоке Россия попыталась использовать возникший глобальный дефицит топлива в своих целях. Москва начала предлагать испытывающим трудности азиатским странам обходные схемы покупки российского СПГ, находящегося под американскими санкциями. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

По словам собеседников агентства, на прошлой неделе «малоизвестные российские и китайские посредники» предлагали газ с дисконтом 40% от спотовых котировок. К поставкам, как утверждается, обещали составить сопроводительные документы, согласно которым источником сырья были бы указаны Оман или Нигерия.

Bloomberg указывает, что не смогло оперативно подтвердить, были ли приобретены какие-то партии газа на указанных условиях. Агентство отмечает, что фактическое закрытие Ормузского пролива и иранские атаки на крупнейший в мире завод по экспорту СПГ в Катаре привели к сокращению примерно пятой части мировых поставок СПГ. В результате потребители в Бангладеш и Индии были вынуждены искать более дорогие альтернативы, отмечается в публикации.

Накануне Bloomberg сообщил, что власти Катара начали подготовку к возобновлению производства на заводе в Рас-Лаффане. Крупнейшее газовое предприятие не работает со 2 марта, после ракетной атаки Ирана. Повторным ударам Рас-Лаффан подвергся 18 и 19 марта.