Главные новости к утру 20 мая

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встретились в Пекине.

Постпред России в ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона готова содействовать урегулированию конфликта между США, Израилем и Ираном.

Москву настораживает активность Вашингтона в сфере сделок по редкоземельным металлам в странах Центральной Азии, сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин.

На Каннском кинофестивале прошла премьера фильма Андрея Звягинцева «Минотавр». Показ завершился 10-минутными аплодисментами зрителей.

Тайваньская писательница Ян Шуан-цзы стала лауреатом Букеровской премии 2026 года. Награду ей присудили за роман «Путевые заметки о Тайване» в переводе Линь Кинг.