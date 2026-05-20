Галузин: Россию настораживает активность США в Центральной Азии

Москву настораживает активность Вашингтона в сфере сделок по редкоземельным металлам в странах Центральной Азии, сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин.

«Нас настораживает активность, с которой Вашингтон проталкивает сделки по критически важным минералам и редкоземельным металлам. Речь идет не просто об экономической конкуренции, а о попытке вытеснить Россию и создать управляемую Западом инфраструктуру в непосредственной близости от наших границ»,— сказал господин Галузин «Известиям».

По словам замглавы МИД, Соединенные Штаты и Евросоюз стремятся взять под контроль транспортные коридоры и природные ресурсы региона. Он добавил, что западные страны хотят побудить власти стран Центральной Азии отказаться от сотрудничества с Россией.