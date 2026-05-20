Тайваньская писательница Ян Шуан-цзы стала лауреатом Букеровской премии 2026 года. Награду ей присудили за роман «Путевые заметки о Тайване» в переводе Линь Кинг.

Роман Ян Шуан-цзы стал первой книгой на китайском языке, перевод которой получил Букеровскую премию. Как указано на сайте премии, «Путевые заметки о Тайване» представлены в виде «вновь открытых японских мемуаров о путешествиях». В тексте исследуются темы колониализма, власти и классовых различий через гастрономическое путешествие двух женщин по Тайваню 1930-х годов, когда остров находился под контролем Японии.

Жюри премии выбирало художественные произведения, переведенные на английский язык и опубликованные в Великобритании с 1 мая 2025 года по 30 апреля 2026-го. Размер премии составляет 50 тыс. фунтов стерлингов ($67 тыс.) и поровну делится между автором и переводчиком. В 2026 году в шорт-лист Букеровской премии также вошли «В Тегеране тихие ночи» Шиды Базьяр, «Режиссер» Даниэля Кельмана, «Та, кто остается» Рене Карабаш, «На Земле, как она есть» Аны Паулы Майи и «Ведьма» Мари Ндьяй.