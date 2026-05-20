Сенат США одобрил законопроект об ограничении военных полномочий Трампа

Сенат США одобрил законопроект, который обязывает президента Дональда Трампа согласовывать с Конгрессом любые военные действия. Семь предыдущих попыток принять документ были безуспешными.

Как передает CNN, законопроект поддержали 50 сенаторов, 47 выступили против. За ограничение военных полномочий Дональда Трампа проголосовали большинство демократов и четверо республиканцев, против — большинство республиканцев и один сенатор-демократ.

Впервые Сенат США вынес законопроект на голосование в 2025 году после ударов Соединенных Штатов по ядерным объектам в Иране. Во второй раз голосование прошло 5 марта — через несколько дней после начала военной операции США и Израиля против Ирана.